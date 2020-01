Domenica 19 gennaio, Anna Oxa si è presentata nel salotto serale di Live - Non è la d'Urso per raccontare i retroscena della sua lunga assenza dalla televisione. La sua ultima apparizione in tv a Mediaset risale al 2016 ad Amici di Maria De Filippi, invece per quanto riguarda la Rai manca dal 2013, quando ha preso parte a Ballando con le stelle. Nel corso della sua permanenza all'interno del reality di Milly Carlucci ha subito un infortunio che l'ha costretta a interrompere il rapporto con la rete di Viale Mazzini.

Inoltre, la donna ha parlato anche di una presunta "lista nera" nella quale ci sarebbe il suo nome.

Anna Oxa parla del veto posto dalla Rai a Live - Non è la d'Urso

Nell'intervista a Live-Non è la d'Urso, Anna Oxa ha raccontato che dietro quanto accaduto a Ballando con le stelle ci sarebbe qualcosa di molto più rilevante: "Dopo l'infortunio ho ricevuto una lettera in cui mi chiedevano di non fare il contenzioso per l'infortunio". In realtà, il tutto si è svolto dietro le quinte, quindi gli sviluppi non sono ancora del tutto chiari.

Sta di fatto che la cantante ha affermato che è stata coinvolta in un contenzioso che la Rai non avrebbe aperto. Poi, l'artista ha dichiarato che è stata "censurata" da tutti i programmi Rai proprio a causa di questo finto contenzioso. Dopodiché, la Oxa ha confessato che ha subito del mobbing dopo la caduta a Ballando e che sarebbe dovuta tornare ospite da Milly Carlucci, ma tutto si sarebbe dissolto una volta giunta la concretizzazione del contratto.

Infine, la donna ha chiosato sganciando un’altra bomba: "Io forse ero nella lista nera della Rai, così mi era stato detto da Milly Carlucci".

Live - Non è la d'Urso, gli utenti di Twitter commentano le dichiarazioni di Anna Oxa

Dopo aver assistito all'ospitata di Anna Oxa a Live- Non è la d'Urso, il pubblico di Twitter non ha potuto fare a meno di paragonare la situazione della cantante pugliese di origini albanesi con quella di Adriana Volpe, anche lei esclusa dalla Rai.

"Certo che con la Volpe al GF Vip e Anna Oxa a Live, Mediaset sta dando belle batoste alla Rai" ha commentato un utente. "Certo che tra Anna Oxa e Adriana Volpe la Rai sta facendo una bella figura" ha rincarato la dose un altro. Poi, c'è chi sogna di vedere la Volpe e la Oxa condurre un programma insieme: "Ma diamo un programma ad Anna Oxa e Adriana Volpe dal titolo: "Non è la Rai” subito". Qualcuno ha puntato sull'ironia per sdrammatizzare la situazione: "Se Adriana Volpe e Anna Oxa si alleassero con Mediaset, la Rai potrebbe chiudere anche prima di Sanremo".

La Oxa parla dell'ex marito Franco Ciani a Non è la d'Urso

Anna Oxa, intervistata a Live-Non è la d'Urso, è tornata a parlare del suo ex marito Franco Ciani, morto suicida il 2 gennaio 2020. L'eccentrica artista ha confessato che i diritti d'autore delle canzoni di Ciani sono stati trasferiti a un'altra casa discografica e che l’ha saputo da una lettera della Siae. Poi, Barbara D'Urso ha chiesto alla Oxa se dietro il motivo del suicidio di Ciani ci fossero i debiti.

La cantante ha replicato senza svelare troppo: "Questa decisione del suicidio mi è sembrata molto particolare".