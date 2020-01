Domenica sera nel corso di Live - Non è la d'Urso la conduttrice ha detto all'influencer Taylor Mega di non volerla più nelle sue trasmissioni se davvero ha fatto un gestaccio alla forze dell'ordine. Il motivo? Una foto postata sui suoi profili social in cui fa il dito medio. La stranezza sta nel fatto che alle sue spalle c'è un'auto delle forze dell'ordine. Durante il talk dedicato al Grande Fratello Vip, l'influencer Taylor Mega era ospite in studio per parlare dello scontro che ci fu qualche tempo fa con Antonella Elia, ora concorrente nella casa.

Durante una puntata de La Repubblica delle donne di Chiambretti, tra le due scoppiò una discussione molto accesa. Vennero pronunciate da entrambe le parti parole piuttosto pesanti. Ieri sera in studio a difendere la Elia c'era il suo migliore amico. Proprio l'uomo si è scagliato contro l'influencer facendo delle affermazioni piuttosto gravi. Stando alle sue parole, Taylor Mega non potrebbe attaccare Antonella Elia perché è la prima a comportarsi male. Un esempio è la foto in cui fa il dito medio alle forze dell'ordine.

È a questo punto che la discussione è degenerata ed ha portato alla decisione presa dalla d'Urso.

Barbara d'Urso e il mistero dello scatto che incriminerebbe Taylor Mega

A Live - Non è la d'Urso Taylor Mega ha comunicato in diretta di non voler più apparire in televisione per un po' di tempo. Deve infatti dedicarsi ad un altro progetto professionale. La d'Urso ha colto la balla al balzo e ha detto: "Se davvero hai fatto il dito medio alle forze dell'ordine, sono io a non volerti più nelle mie trasmissioni.

Ciao e buona fortuna." La replica di Taylor Mega non si è fatta attendere. Subito dopo il collegamento in diretta l'influencer ha postato diverse stories in cui spiega la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha detto in merito a questa decisione improvvisa.

Taylor Mega furiosa contro la d'Urso e i suoi autori

L'influencer Taylor Mega dopo la puntata di domenica sera si è scagliata sui social contro Barbara D'Urso e i suoi autori.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram ha detto che erano già a conoscenza del fatto che per un po' non sarebbe più andata in trasmissione. La decisione l'aveva comunicata alcuni giorni prima. Quindi, gli autori avrebbero tramato alle sue spalle, le avrebbero teso un tranello facendo credere di essere loro a mandarla via per colpa della foto incriminata: 'Sono allibita. Qualcuno ha giocato in maniera sporca e c’è stato un tranello nei miei confronti'.

E a proposito dello scatto Taylor Mega ha detto che è una foto di due anni fa. Dunque, gli autori e anche la d'Urso avrebbero dovuto già averla vista da tempo e dirle che non poteva più essere un'opinionista del programma per quel motivo. Dove starà la verità? Come andrà a finire questa storia? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi di questa vicenda.