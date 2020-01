Lunedì 27 gennaio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Uomini e donne che ha visto Daniele Dal Moro come tronista. L'imprenditore veronese è sembrato a suo agio fin da subito e soprattutto con le idee molto chiare.

Diverse ragazze hanno sceso le scale del dating show condotto da Maria De Filippi per un appuntamento al buio. Daniele è stato protagonista di uno speed-date in cui alcune delle sue corteggiatrici hanno avuto 40 secondi a disposizione per presentarsi. Sono rimaste per conoscere l'ex gieffino Giulia, Pamela, Giada e Ginevra.

Daniele Dal Moro: 'Cerco una ragazza con carattere'

Prima della puntata Daniele ha confessato su Witty cosa cerca in una donna e cosa si augura da questo percorso sul trono di Uomini e Donne: 'Sono emozionato. Quando inizi un'esperienza nuova c'è sempre un po' di emozione. A parte gli acciacchi dati dai malanni di stagione, non vedo l'ora di cominciare. Sono carico e spero che sarà una bella esperienza'. E spiega: 'Non ho uno stereotipo di donna ideale. Vado molto a pelle. Dipende da quello che dice e da quello che fa.

Ascolto molto anche quello che dice quando parla con le altre persone. Comunque, in generale cerco una ragazza che sia intelligente, brillante e che abbia personalità'.

Dal suo canto Dal Moro sostiene di essere un ragazzo intelligente, sensibile e trasparente, ma ammette anche i suoi difetti: 'Non sono un ragazzo facile e non ho un carattere semplice. Sono una persona con le idee chiare che tende a prevalere sugli altri.

Però mi piace anche ascoltare, comprendere, dare un aiuto. Mi piace dare consigli, penso di avere tanto da dare. Solitamente le ragazze che si avvicinano a me apprezzano proprio questo, cioè che io sia una persona a cui appoggiarsi'.

Daniele Dal Moro: 'Non sopporto le persone maleducate'

C'è una cosa che, più di tutte, Dal Moro non sopporta nelle persone: 'Odio la maleducazione, in una donna, in un uomo e nelle persone in generale.

Per me l'educazione è alla base di ogni rapporto. Per quanto mi riguarda, se sei maleducato ti metto una croce sopra fin da subito. Se devo dire una parola preferisco dire una parola bella piuttosto che una brutta, difficilmente ho degli attriti con le persone. Però non ho un carattere facile diciamo'.

Daniele Dal Moro: 'Cosa mi auguro? Di innamorarmi'

Sulla nuova esperienza come tronista di Uomini e Donne dichiara: 'Credo che le esperienze vadano vissute, quindi non sono uno che si programma le cose o che pensa a come si comporterà. Farò sempre quello che mi sentirò di fare. Mi auguro di fare un percorso bello, sincero, pulito e soprattutto mi auguro di innamorarmi'.

Martina Nasoni categorica sull'ex: 'Non ho alcuna dichiarazione scottante'

Intanto sui social girava la notizia per cui Martina Nasoni aveva delle scottanti rivelazioni da fare sull'ex fidanzato. Martina in una Instagram stories ha ri-postato questa fake news, smentendola categoricamente. La vincitrice del GF16 ha chiarito la sua posizione: 'Non ho nessuna dichiarazione da fare su Daniele. Questa notizia non è vera. Non capisco su quali basi scrivano certi articoli'.