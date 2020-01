In anticipo di due giorni rispetto al solito, questo pomeriggio 15 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici 19, quella che il pubblico potrà vedere in televisione sabato 18 gennaio. Le anticipazioni che ha fornito "Vicolo delle News", informano i telespettatori che oggi il ballerino Javier ha rischiato di essere cacciato dalla scuola per le cose poco carine che ha detto sui professionisti. La commissione di esperti, invece, ha dato nuovi voti a tutti gli allievi e la cantante Giulia è risultata quella con la media più alta.

Amici 19: polverone per le parole di Javier

Il ballerino classico Javier, oggi ha rischiato di essere eliminato da Amici 19: è questa l'anticipazione più interessante che è trapelata al termine della registrazione del talent-show che c'è stata poche ore fa. Nel corso della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 il 18 gennaio prossimo, si parlerà a lungo di un provvedimento disciplinare che la commissione potrebbe infliggere al danzatore.

Stando a quello che si legge sul blog "Vicolo delle News", il ragazzo avrebbe parlato male sia dei professionisti che lo affiancano nelle coreografie, che della scuola in generale durante la settimana.

La produzione, dunque, ha deciso di far decidere a tutti i professori se dare un'altra chance al giovane oppure se cacciarlo come punizione per le parole denigratorie che ha usato nei confronti del programma al quale sta partecipando da qualche mese.

Dopo una lunghissima discussione, gli insegnanti (fatta eccezione per Rudy Zerbi e Stash) hanno scelto di far restare Javier nel cast di Amici, perdonandogli questa sua recente uscita infelice.

Sfide per entrare nel gruppo dei migliori di Amici 19

Sempre durante la puntata di Amici 19 che è stata registrata questo pomeriggio, il pubblico in studio ha assistito alle due sfide che la produzione ha accettato per permettere agli allievi di rientrare nel gruppo dei migliori della classe.

Gaia ha scelto di confrontarsi di nuovo con Giulia (dopo essere stata battuta dalla stessa la scorsa settimana) e, su decisione di Rudy Zerbi, ha avuto la peggio per la seconda volta.

Talisa, invece, è riuscita a battere la danzatrice classica Karina: a decretare la vincitrice di questo confronto, è stata Veronica Peparini.

Torna la giuria di esperti ad Amici 19

Le anticipazioni di "Vicolo delle News", informano i fan di Amici 19 che sabato prossimo non andrà in onda nessuna sfida a squadre: oltre che al provvedimento nei confronti di Javier, la maggior parte del temo a disposizione sarà dedicato alle esibizioni di tutti gli allievi davanti alla giuria presente anche nella scorsa registrazione.

Tutti i componenti della classe (tranne la cantante Martina che era senza voce) hanno proposto ai giornalisti e ai produttori chiamati a giudicarli delle performance speciali: ad ottenere la media di voti più alta oggi è stata Giulia.