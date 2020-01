Oggi, giovedì 23 gennaio, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda tra due giorni su Canale 5: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", informano i telespettatori dei tanti colpi di scena che ci sono stati in studio. Maria De Filippi ha svelato il numero di allievi che approderanno al serale (soltanto 10) ed ha assegnato la prima maglia verde a Nyv su decisione di una giuria esterna. Il cantante Skioffi e il ballerino Ayoub, invece, sono stati eliminati perché non hanno superato l'esame di sbarramento.

Amici 19: al serale soltanto 10 allievi

È da poco terminata la registrazione della puntata di Amici 19 che i telespettatori vedranno in Tv sabato 25 gennaio. Il blog "Vicolo delle News" ha già riportato le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, soprattutto degli stravolgimenti che ci sono stati nella classe.

Oggi, a pochi mesi dal debutto, Maria De Filippi ha iniziato a parlare del serale: contrariamente a quanto è accaduto gli anni scorsi, i talenti che avranno accesso alla fase in prime time del programma saranno solamente 10.

La conduttrice ha chiesto a tutti gli allievi di fare il nome di uno di loro che si sarebbe sottoposto immediatamente al giudizio di tre esperti di danza o canto: la prescelta, è stata Nyv.

La giovane cantautrice ha sostenuto un esame e l'ha superato brillantemente: è lei, dunque, la prima ad indossare la maglietta verde del serale, al quale parteciperà di sicuro in una delle due squadre ("Bianchi" o "Blu").

Skioffi lascia Amici 19 tra le polemiche

La puntata di Amici 19 che sarà trasmessa in Tv tra due giorni, ha anche visto l'eliminazione di alcuni allievi. In seguito alla sfida a squadre che è stata persa dal team capitanato da Gaia, tutti i talenti che non si sono esibiti hanno dovuto sostenere un esame davanti all'intera commissione.

A non superare il giudizio dei 6 professori, sono stati il cantautore Skioffi e il ballerino di hip-hop Ayoub: i due hanno dovuto abbandonare definitivamente sia la scuola che il sogno di poter partecipare alla fase serale (che dovrebbe debuttare su Canale 5 tra marzo e aprile con il ritorno nel cast dei direttori artistici).

Prima di lasciare lo studio, il rapper ha protestato con alcuni compagni per le poche opportunità che gli hanno dato ultimamente di far ascoltare la sua musica: il ragazzo se l'è presa in particolare con Gaia, il suo ormai ex caposquadra, che è stata vista prima uscire e poi rientrare con il volto rigato dalle lacrime.

Due nuovi ingressi e le lacrime di Giulia ad Amici 19

Per due talenti che hanno abbandonato Amici 19, altrettanti ne sono subentrati: le anticipazioni della puntata del talent-show che andrà in onda il 25 gennaio, informano i telespettatori che sono stati ammessi nella classe un ballerino classico e un altro danzatore fortemente voluto da Veronica Peparini dopo i casting che ha fatto in settimana.

La registrazione di oggi, però, è iniziata con una piccola polemica: Maria De Filippi ha mostrato al pubblico presente un video nel quale alcuni allievi (Stefano, Gaia, Skioffi e Martina) prendevano in giro e criticavano aspramente il modo di rappare di Giulia.

Quest'ultima ci è rimasta malissimo nell'ascoltare le parole dei compagni e non è riuscita a trattenere le lacrime dal dispiacere di aver scoperto il loro parere in questo modo, piuttosto che sentirselo dire in faccia.

Rudy Zerbi ha supportato la cantante ed ha rimproverato coloro che si sono resi protagonisti di questo atto di poco coraggio: secondo il professore, chi pensa che Giulia non sia brava a fare rap, avrebbe dovuto dirglielo anziché sparlare di lei.