Dal giorno in cui Steffy e Liam si sono lasciati, la Forrester non ha più avuto un uomo al suo fianco. Il fatto sta causando più di qualche critica tra i telespettatori di Beautiful, ansiosi di vedere l'amato personaggio di nuovo felice e innamorato. La speranza è che la persona in questione non abbia il cognome Spencer ma si tratti di una new entry, finalmente in grado di farle dimenticare le sofferenze del passato. Per tale ragione, le anticipazioni diffuse in rete i giorni scorsi avevano destato l'attenzione dei fan della serie americana, incuriositi dall'identità di colui che avrebbe chiesto un appuntamento alla figlia di Ridge e Taylor.

Nuovi dettagli hanno chiarito che l'uomo in questione sarà un giovane modello interpretato dall'attore Oli Green, la cui età ha scatenato più di protesta da parte del pubblico di Beautiful.

Beautiful anticipazioni americane del 3 gennaio: Colin chiede a Steffy di uscire

L'identità del misterioso spasimante di Steffy è già stata svelata nelle anticipazioni americane di Beautiful. Nella puntata in onda il 3 gennaio negli Stati Uniti, la Forrester farà la conoscenza di Colin che le chiederà un appuntamento.

Non è noto se lei lo accetterà o meno, anche se tutto fa pensare che anche in questo caso si tratti di una frequentazione priva di conseguenze. Tale personaggio sarà interpretato dall'attore e modello Oli Green, ben più giovane di Steffy e che difficilmente potrà diventare il suo nuovo grande interesse sentimentale. È dunque probabile che anche in questo caso, la proposta non avrà conseguenze degne di nota, proprio come accaduto qualche mese fa quando la madre di Kelly aveva fatto la conoscenza di Leo ma non era apparsa interessata ad approfondire la questione.

Spoiler americani Beautiful: Thomas cerca di aprire gli occhi a Steffy

In attesa di scoprire quali evoluzioni avrà la richiesta di Colin a Steffy, le anticipazioni di Beautiful inducono a concentrarsi anche sul rapporto di Hope e Liam, nonché sulla costante intromissione di Thomas.

Quest'ultimo continuerà a fingere di essere cambiato, al punto da manifestare il suo interesse per Zoe, ma si tratterà solo di un piano per scatenare la gelosia della giovane Logan. E per raggiungere il suo scopo, il rampollo Forrester proverà anche ad aprire gli occhi a Steffy, ricordandole proprio i suoi trascorsi con l'ex marito. Il fatto accadrà in concomitanza con la proposta di matrimonio che Liam farà a Hope, alla quale aggiungerà delle chiare condizioni. Le chiederà di stare lontana da Thomas? La sua risposta potrebbe sancire la fine del rapporto, sempre più discutibile, della figlia di Brooke con il suo storico amore.