La fortunata e appassionante serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, continua ad ottenere uno straordinario successo in termini di ascolti. Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno il 15 gennaio, tra le Brancia di Montalto e i Guarnieri si respirerà ancora un forte clima di tensione. Questa volta a perdere le staffe sarà Ludovica (Giulia Arena), che non esiterà a puntare il dito contro Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). La giovane ereditiera farà una pesante accusa nei confronti della contessa, dato che le dirà di aver rovinato la reputazione di sua madre Flavia (Magdalena Grochowska).

Il rimprovero dell’ex rivale di Nicoletta Cattaneo, purtroppo, non farà nessun effetto alla cognata di Umberto. La diabolica darklady dello sceneggiato, infatti non si dirà affatto disposta a chiedere scusa alla fidanzata attuale del nipote Riccardo.

Federico conosce Marcello, Roberta si confida con Clelia

Non mancheranno di certo colpi di scena nel corso della sessantatreesima puntata della soap opera, che il pubblico avrà modo di seguire nella fascia pomeridiana di mercoledì 15 gennaio. Dalle anticipazioni si evince che Vittorio inviterà la moglie Marta e il cognato Riccardo, ad essere meno severi con il padre Umberto.

Nel contempo Federico, pur non avendo ricevuto il consenso dai suoi genitori Luciano e Silvia, si presenterà al paradiso lo stesso con l’intento di riabbracciare i suoi vecchi amici. Non appena metterà piede nel grande magazzino del capoluogo lombardo, il giovane Cattaneo farà la conoscenza di Marcello sotto lo sguardo di Roberta. In seguito quest’ultima si confiderà con Clelia, facendole sapere che il suo fidanzato potrebbe rimanere paralizzato per sempre.

Ludovica accusa Adelaide, Flavia umilia Umberto

Intanto Ludovica andrà su tutte le furie con Adelaide, poiché le dirà di essere colei che ha messo in cattiva luce sua madre: nonostante ciò la contessa non avrà nessuna intenzione di chiedere perdono alle due ricche ereditiere. Nel frattempo Achille consiglierà a Flavia di vendicarsi di Umberto.

A gran sorpresa Riccardo non avrà nessuna reazione quando suo padre verrà umiliato dalla Brancia di Montalto, proprio tra le mura del circolo davanti ad amici e parenti. Successivamente la Calligaris mostrerà il suo dispiacere a Luciano, per aver appreso dalla Pellegrino il pessimo stato di salute di suo figlio Federico. Scendendo nel dettaglio, la storica capo commessa farà capire che avrebbe preferito essere messa al corrente della spiacevole notizia direttamente dal ragioniere Cattaneo, per la forte sintonia che c’è stata tra di loro in passato.