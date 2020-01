Mercoledì 29 gennaio andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata della soap opera Il Paradiso delle signore, in programma come sempre alle ore 15.40 circa. I riflettori saranno ancora una volta puntati su Roberta, la quale dovrà fare i conti con l'addio definitivo di Federico, che ha scelto di lasciare e di voltare pagina dopo l'esito negativo dell'operazione che l'ha reso per sempre invalido.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 29 gennaio: Vittorio cerca una nuova Venere

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa mercoledì 29 gennaio in televisione, rivelano che Vittorio parlerà alle Veneri dei suo nuovo progetto: vuole realizzare un fotoromanzo che sarà ambientato proprio all'interno del Paradiso.

La cosa bella è che una di loro diventerà la protagonista di questa storia. Intanto per andare incontro alle richieste di Clelia, la quale ha chiesto di aumentare il numero del personale, Vittorio deciderà di ingaggiare all'interno del team una nuova commessa.

A quel punto Gabriella, approfittando della situazione difficile che sta vivendo Angela dal punto di vista economico, chiederà a Vittorio di prendere in considerazione la possibile candidatura della sua amica, che in questo modo potrebbe tirare un sospiro di sollievo dato il periodo tutt'altro che positivo che sta vivendo in questo periodo.

Vittorio accetterà di offrire il posto di lavoro ad Angela all'interno del Paradiso oppure punterà su altre scelte?

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 29/1 rivelano che Ludovica si recherà da Riccardo per chiedergli una mano: la donna, infatti, vuole che la aiuti a gestire il patrimonio. Tuttavia a quel punto interverrà Ravasi, comunicando a Ludovica che da questo momento in poi sarà lui a gestire la situazione finanziaria e quindi a prendere in mano le redini della situazione.

Roberta scrive una lettera per Federico

Roberta, invece, continua a soffrire per amore. La donna è stata lasciata da Federico e deciderà di confessare tutto alle sue amiche, che ovviamente saranno al suo fianco e la aiuteranno a superare questo momento difficile. Roberta, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e gli spoiler della puntata di mercoledì rivelano che finirà per scrivere una lettera a Federico, sperando che il ragazzo possa cambiare idea.

Peccato, però, che il giovane Cattaneo apparirà molto fermo sulla sua decisione e ormai ha scelto di andare avanti per la sua strada. Marcello, intanto, proverà a fare il possibile per ricucire la la relazione con la Pellegrino: la sua 'mission' andrà in porto?