Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nata dalla stessa penna dell'autrice de Il Segreto, Aurora Guerra. Le trame di cui si parlerà si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 2 al 7 febbraio, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Ceferino a Cabrahigo, sulla decisione di Liberto di lasciare la sua nuova professione per salvare il suo rapporto con Rosina, sulla ferrea decisione di Telmo di allontanare Lucia dalla sua vita e sui preparativi per le nozze di Antonito e Lolita che creeranno diversi disguidi alla sposa.

Liberto decide di lasciare il pugilato

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Ceferino confiderà a Lolita di aver baciato Casilda, poco prima di scoprire che le due donne si erano messe d'accordo per fargli rompere la tradizione di Cabrahigo. Dopo aver parlato con Frate Guillermo, padre Telmo spezzerà il cuore a Lucia, respingendo le sue avance. Poco dopo, Ceferino si recherà da Casilda e le comunicherà di averla perdonata, ma di non poter rimanere con lei perché ancora troppo legato al ricordo della sua defunta fidanzata Pilar.

Leonor riferirà a Rosina e Susana che Liberto è diventato un lottatore di boxe, spingendo le due donne a recarsi alla società di ginnastica per vederlo con i propri occhi. Celia offrirà a Samuel il suo aiuto per riconquistare le attenzioni di Lucia, mentre Liberto deciderà di abbandonare la carriera da pugile per salvare il suo matrimonio con Rosina.

Samuel chiede di nuovo a Lucia di sposarlo

Trini si recherà da Susana e le chiederà di preparare l'abito da sposa per Lolita.

Stessa idea avranno Carmen e Casilda che dedicheranno diverso tempo al confezionamento dei loro abito per le nozze. Samuel si preparerà a riconquistare Lucia, anche se la giovane non farà altro che pensare a Telmo. Nel corso dei preparativi per il suo matrimonio, Lolita litigherà con Inigo e Flora per il menù del banchetto e con Susana per il confezionamento del suo abito da sposa. Celia confesserà a Lucia e Trini di essere incinta, chiedendo però alle sue amiche di non rivelare a nessuno la notizia prima che Felipe faccia ritorno a calle Acacias.

Più tardi, Lolita si riappacificherà con Ramon e Trini per poi chiedere a Servante di farle da padrino al matrimonio. Approfittando di un confronto con Lucia, Telmo le confiderà di non avere nessuna intenzione di tradire i suoi voti sacerdotali per lei. Scossa dalla rivelazione del religioso, Lucia acconsentirà a vedere Samuel per una cena a casa di Celia. In quell'occasione l'Alday chiederà nuovamente alla giovane di sposarlo.