Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Martedì 28 gennaio andrà in onda la seconda puntata di questa settimana, la quale sarà dedicata al trono over. Dopo l'appuntamento odierno con il trono classico, dedicato alla presentazione del nuovo tronista Daniele Dal Moro, si tornerà a parlare delle avventure dei protagonisti del trono senior e non mancheranno i colpi di scena.

Occhi puntati su Gemma alle prese con una nuova conoscenza ma anche su Tina Cipollari che sarà chiamata alla 'prova bilancia'.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 28 gennaio: nuovo scontro tra Tina e Gemma Galgani

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne in onda il 28 gennaio in televisione rivelano che per Tina Cipollari arriverà il momento di confrontarsi con la tanto temuta bilancia. Le feste natalizie sono ormai passate e per l'opinionista della trasmissione sentimentale di Canale 5 è giunto il momento di scoprire se ha perso i chili in eccesso oppure no.

E il momento bilancia si tramuterà in un vero e proprio siparietto comico che vedrà protagonista anche Gianni Sperti.

E poi ancora gli spoiler del trono over di questo martedì pomeriggio rivelano che si passerà alle novità che riguardano la dama torinese. Prima, però, ci sarà l'ennesimo scontro infuocato con Tina Cipollari. Le due 'nemiche' giurate continueranno a farsi la guerra all'interno dello studio di Uomini e donne.

Tina apparirà infastidita dal saluto della Galgani e, successivamente, sarà sempre l'opinionista a scagliarsi con la dama torinese, accusandola di essersi rifatta. 'Mi stai stancando', sbotterà la dama visibilmente infastidita dalle parole di Tina, al punto che si avvicinerà in maniera sospetta alla sua nemica e sarà necessario l'intervento immediato di Maria De Filippi per sedare la situazione ed evitare così il peggio.

Nuovo cavaliere per Gemma a U&D: in studio arriva Emanuele da Parma

Ma per Gemma le novità e le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne trono over rivelano che in studio arriverà un nuovo cavaliere pronto a conoscere meglio la dama. Trattasi di Emanuele, proveniente da Parma, che nella vita fa il personal trainer. Riuscirà l'uomo a conquistare il cuore della Galgani dopo l'ennesima delusione d'amore che ha subito proprio in trasmissione?

Occhi puntati anche su Anna Tedesco e Mattia: i due si sono visti fuori dallo studio di U&D e la dama non ha nascosto che tra di loro ci sono stati dei baci durante una romantica passeggiata in riva al mare.