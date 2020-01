Prima di chiudere la settima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto deflagrare una nuova ‘bomba’ di Gossip. Come sette giorni fa, il conduttore televisivo ha tirato nuovamente in ballo Elisa De Panicis, presente in studio dopo aver chiuso prematuramente la sua avventura nel reality show. “Cara Wanda questa notte ho uno scoop molto caliente per te” - ha affermato il direttore di Chi che ha poi riferito all’opinionista di essere venuto a conoscenza che l’influencer in passato ha avuto una “tresca” con Maxi Lopez, l’ex marito.

Momenti di imbarazzo in studio con la De Panicis che ha abbozzato un sorriso mentre Wanda Nara ha dichiarato di non sapere nulla di questa liaison: “Allora ho le corna? Davvero non so nulla”. Al termine della trasmissione Elisa ha smentito via Stories il flirt con l’attaccante del Crotone: “Siamo soltanto amici”.

Da Theo Hernandez a Maxi Lopez, nuove rivelazioni di Signorini su Elisa De Panicis

Nonostante sia ormai fuori da giochi Elisa De Panicis continua a far discutere al Grande Fratello Vip. In particolare l’influencer è stata nuovamente tirata in ballo per vicende di cronaca rosa.

Alcuni giorni fa Alfonso Signorini aveva spiazzato tutti affermando che la ventisettenne era legata al calciatore del Milan Theo Hernandez: “Il suo cuore batte per un calciatore rossonero” - aveva riferito il direttore del settimanale Chi.

In seguito l’ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne ha confermato la relazione sentimentale con il difensore rossonero sottolineando che il difensore avrebbe preferito evitare che la notizia diventasse di dominio pubblico.

Nel corso della puntata di ieri, 27 gennaio, il conduttore del GF Vip ha chiamato nuovamente in causa la De Panicis in chiusura di puntata.

La reazione di Wanda Nara, l'influencer smentisce su Stories: 'Siamo soltanto amici'

Nello specifico Alfonso Signorini ha stuzzicato Wanda Nara affermando di aver saputo che c’era stato del tenero tra Elisa e Maxi Lopez, l’ex marito. Il direttore di Chi non ha precisato se il presunto flirt tra l’influencer e l’ex attaccante di Catania e Torino si sarebbe verificato quando era ancora sposato con l’opinionista.

Quest’ultima è rimasta spiazzata: “Davvero, non so nulla. Vuol dire che sono cornuta” - ha replicato tra il serio e il faceto.

Il conduttore ha provato a stuzzicare la De Panicis sull’argomento che sorridendo ha chiesto a Signorini quanti ‘uccellini’ informatori avesse. Al termine della puntata la ventisettenne ha chiarito, con un post pubblicato su Stories, che tra lei e Maxi Lopez c’è solo un rapporto di amicizia: "Tra noi non c'è stato nulla, siamo soltanto amici" - ha sottolineato la milanese.