Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri, martedì 14 gennaio, i sentimenti tra Wyatt e Flo sono nuovamente tornati a galla. Se da una parte Quinn ha esortato l'uomo a preferire Flo a discapito di Sally, stessa cosa ha fatto Shauna, spingendo sua figlia a riconquistare il suo ex fidanzato. Wyatt e Flo, infine, si sono incontrati: i due non hanno esitato a dichiarare la mancanza l'uno dell'altro.

Beautiful, spoiler americani: Steffy non è soddisfatta delle bozze di Sally

Alla Forrester Creations sono iniziati a sorgere i primi problemi in merito alla creazione della nuova linea.

Steffy, per niente soddisfatta delle bozze di Sally, ha mostrato le sue titubanze a Ridge: sta iniziando a perdere fiducia in ciò che la donna fa. Secondo il Forrester, invece, i disegni di Sally stanno sempre più assomigliando a quelli della Spectra Fashions': forse la pressione non sta giovando sugli schizzi da lei creati.

Successivamente Steffy e Ridge hanno comunicato le loro perplessità a Sally, che si è trovata sbalordita davanti a tali esternazioni: i suoi disegni non potrebbero far parte della prossima linea.

La ragazza si è fatta prendere dal panico, soprattutto perché teme di essere licenziata, ma Ridge l'ha rassicurata: crede in lei ed è sempre convinto che abbia tanto talento.

Shauna spinge Flo a riconquistare Wyatt

Quinn e Wyatt, invece, hanno avuto un confronto nella dimora dei Forrester. Hanno parlato del rapporto fra l'uomo e la sua fidanzata Sally, che in questo ultimo periodo ha visto sempre di meno, visto che è molto impegnata alla Forrester Creations. Intanto Quinn ha ribadito a Wyatt che, secondo lei, Sally non è la ragazza giusta per lui e gli chiede di ammettere una cosa, ovvero di amare ancora Flo. L'uomo si è dichiarato pieno di ammirazione per quest'ultima, soprattutto per ciò che ha fatto per Katie. Sempre secondo Quinn, Wyatt dovrebbe perdonare Flo e prenderla in moglie.

Flo e Shauna, nel mentre, si sono ritrovate insieme a ripercorrere tutte le tappe che hanno caratterizzato la loro permanenza a Los Angeles.

Flo ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Wyatt, ma lui ormai è fidanzato con Sally. Secondo Shauna la relazione tra i due, invece, non sarebbe tutta rose e fiori. Infatti Quinn le avrebbe rivelato che il rapporto tra i due sarebbe stato molto teso durante il periodo natalizio. Quest'ultimo sarebbe un motivo in più per Flo per tentare di riconquistare il suo Wyatt, pertanto l'ha esortata a continuare a lottare e a non rinunciare a lui. Anche la ragazza si è preoccupata per la mamma ele ha chiesto che cosa stia facendo per conquistare Ridge. Per Shauna, al momento, Ridge sta attraversando molti problemi in famiglia, per questo l'unica cosa che può fare è cercare di stargli vicino.

Successivamente Flo e Wyatt si sono incontrati. Lei ha esternato i suoi sentimenti, dicendogli di avere avuto il morale a terra, che spesso l'ha pensato e le è mancato, pure Wyatt le ha confermato di aver sentito anche lui la sua mancanza.