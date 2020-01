Giovedì 16 gennaio, alle ore 21:25 su Rai Uno, andrà in onda la seconda puntata di Don Matteo 12 che vedrà il ritorno a Spoleto dell'ex carcerato Sergio La Cava. La fiction Rai, anche nel corso di questa dodicesima stagione, ha conquistato il pubblico italiano: la prima puntata, andata in onda lo scorso 9 gennaio, ha ottenuto un ascolto pari a poco più di sette milioni di telespettatori per uno share del 30,6%. Numeri straordinari, specie per una serie che ha visto la prima puntata andare in onda nell'oramai lontano 2000.

Anche nel corso del prossimo giovedì sarà possibile vedere un solo episodio, che avrà però una durata di circa due ore: da questa stagione, infatti, è stata accantonata la formula che prevedeva due episodi a puntata che è stata sostituita da 10 mini-film dalla durata di due ore e che sono ispirati ai 10 comandamenti. Il titolo della seconda puntata è 'Non nominare il nome di Dio invano'.

Don Matteo 12, la trama

Nel corso della seconda puntata si assisterà a nuovi eventi, ma anche allo sviluppo di alcune storie presentate nel corso del primo episodio.

Tra queste ultime si seguirà la vicenda tra Sofia e Jordi: la ragazza subirà un evento assai più grande di lei che la avvicinerà molto al ragazzo, che nel primo episodio abbiamo visto essere emarginato da tutta la scuola e che riesce a star bene solo con la danza. Don Matteo e la canonica ospiteranno poi anche Ines: la bambina abita a Spoleto con la nonna, che però non riesce più a occuparsi di lei. Il fatto di ospitare ragazzi e bambini nella canonica non è un evento nuovo per Don Matteo: negli ultimi anni in ogni stagione vi era almeno un bambino ospite del sacerdote, di Natalina e di Pippo (la scorsa stagione, oltre alla già citata Sofia, in canonica vi era anche Cosimo). Ma nel corso del secondo episodio si vedrà anche il ritorno a Spoleto di Sergio La Cava; l'uomo, un trentenne affascinante e misterioso, dopo aver scontato una pena di sei anni di carcere, decide di tornare in città per un motivo ben preciso.

L'arrivo di Sergio mette i bastoni tra le ruote alla storia tra Anna e Marco

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni della seconda puntata, l'arrivo di Sergio rischia di compromettere ulteriormente la situazione già difficile tra il capitano Anna e il Pubblico Ministero Marco. Nella puntata dello scorso giovedì, i due (dopo numerose vicissitudini) erano arrivati all'altare per convogliare a nozze; Marco, spinto dal Maresciallo Cecchini, ha però deciso di confessare ad Anna di averla tradita la notte in cui i due avevano discusso (il capitano, infatti, aveva ricevuto una offerta di lavoro per il Pakistan ma non ne aveva parlato al futuro marito). L'arrivo dell'ex carcerato verrà notato anche da Anna, che ne rimane affascinata andando ad aggravare ulteriormente la situazione. Secondo le anticipazioni della dodicesima stagione, il personaggio di Sergio accompagnerà i telespettatori per tutte le prossime puntate.

Giulio Tommasi: 'Il Capitano tornerà nella terza puntata'

Intanto arrivano anticipazioni anche in vista delle prossime puntate. Secondo quanto annunciato da Simone Montedoro, nel corso della terza puntata di Don Matteo 12 farà il suo ritorno il Capitano Tommasi. Il personaggio, protagonista della fiction dalla sesta alla decima stagione, abbandonò la serie dopo essersi sposato con Lia (nipote di Cecchini) ed essersi trasferito per lavoro. Nel corso di una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Simone ha parlato del suo addio: "In cinque stagioni ho fatto di tutto, penso che gli sceneggiatori non sapessero più che far succedere al mio personaggio e per questo hanno deciso di voltare pagina".

Parlando del suo ritorno, Montedoro annuncia che "tornerò con Lia per far visita al Maresciallo, ma a causa di un incidente perdo la memoria e mi convinco di essere ancora il capitano di Spoleto". La puntata in questione andrà in onda giovedì 23 gennaio.