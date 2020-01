Terzo, e ultimo, appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne, dove la sfilata delle dame sarà la vera protagonista. Un cavaliere in particolare, però, sarà al centro dell'attenzione: Armando Incarnato. Dopo le varie discussioni avute in studio ieri, sia con Roberta che con Veronica, oggi il cavaliere verrà messo di fronte alla realtà dei fatti da Maria De Filippi: ha o non ha una relazione fuori dal programma.

Uomini e Donne, anticipazioni: le dame sfileranno a tema 'Nuotare a vista' e 'Babba Natale'

Nell'appuntamento odierno, Mattia farà delle puntualizzazioni in merito alla sua conoscenza con Barbara. Il cavaliere è abbastanza intimorito dal forte carattere della dama, per questo preferirebbe chiudere qualsiasi tipo di rapporto che si è creato. Invece le dame saranno impegnate in due tipologie di sfilata. La prima sarà denominata "Nuotare a vista", la seconda "È arrivata Babba Natale".

Il perno della puntata, però, sarà Armando Incarnato.

Maria De Filippi, infatti, cercherà di fare il punto della situazione. Oramai in tanti (tra cui Gianni Sperti, Barbara De Santi e Veronica Ursida) hanno segnalato una ragazza che Incarnato frequenterebbe fuori e oggi la conduttrice vorrà vederci chiaro. L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.