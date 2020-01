Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense "Beautiful", nota in patria con il titolo di "The bold and the beautiful". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 7 al 11 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40. La soap ritorna su Canale 5 dopo la pausa natalizia con nuovi episodi inediti della durata di 20 minuti circa, mantenendo lo stesso orario di programmazione e la stessa posizione nei palinsesti. Beautiful precede la nota soap opera spagnola "Una vita", il dating show di Maria De Filippi "Uomini e Donne", l'altra soap iberica "Il Segreto" e lo show di Barbara D'Urso "Pomeriggio 5".

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Liam e Hope di superare il dolore per la morte di Beth, sulla perseveranza di Reese nel voler proseguire il suo piano per guadagnare illegalmente il denaro necessario a saldare tutti i debiti con i suoi ricattatori e sulla scelta di Steffy di adottare una bambina, senza sapere che, in realtà, è la figlia creduta morta di Hope.

Florence chiede spiegazioni a Reese

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Florence chiederà invano spiegazioni a Reese, dopo essersi resa conto che l'uomo le sta nascondendo con qualcosa.

Il medico, infatti, si rifiuterà di dare spiegazioni alla giovane per poi decidere di affrettare i tempi dell'adozione di Beth, in modo da poter incassare il più in fretta possibile i soldi necessari per estinguere i debiti con i suoi ricattatori. A Malibu, Taylor riferirà a Steffy di aver incontrato una donna disposta a dare in adozione la sua bambina, nella speranza che la figlia metta da parte tutti i suoi dubbi e si decida ad adottare una sorellina per Kelly.

Liam accompagna Steffy da Beth

Liam cercherà di superare il dolore per la perdita di Beth, distraendosi e facendo di tutto per pensare ad altro. Nel frattempo, Reese porterà avanti il suo piano con l'appoggio di Florence, riuscendo alla fine a far adottare Beth a Steffy in cambio di una grossa somma di denaro. Più tardi, la figlia di Taylor chiederà a Liam di accompagnarla a vedere per la prima volta la bambina che ha adottato.

Il giovane acconsentirà e accompagnerà la sua ex a vedere la bimba, senza sapere che, in realtà, quella neonata è sua figlia. Nel frattempo, Hope deciderà di superare il dolore per la perdita di Beth, rinchiudendosi nella solitudine e decidendo di trascorrere più tempo possibile in isolamento, lontano da tutto e tutti. La sua decisione, però, non sarà condivisa da Liam che cercherà in tutti i modi di persuaderla a cambiare idea e a ricevere la visita di Sally Spectra.