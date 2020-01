Beautiful torna a sorprendere con le anticipazioni delle puntate italiane. Centrale, ancora una volta, il rapporto tra Hope e Liam, che subirà un forte contraccolpo dopo la perdita di Beth. Un dolore che getterà la giovane Logan nello sconforto e che la farà rinchiudere in se stessa, nonostante Liam si impegni per far funzionare le cose, coinvolgendo anche Wyatt e Sally.

A complicare le cose ci si metteranno anche tre altri personaggi. Da una parte Thomas, deciso a conquistare il cuore di Hope e dall'altro Taylor e Steffy.

La Hayes infatti convincerà sua figlia a riprendersi l'ex marito, approfittando della debolezza psicologica di Hope. Una scelta che non le farà di certo onore.

Beautiful puntate italiane: Liam e Hope al capolinea

Nei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5, Flo e Zoe discuteranno nuovamente. La modella teme che Florence possa farsi sopraffare dai sensi di colpa e finire così per raccontare ad Hope la verità sull'adozione di Phoebe. Nel frattempo, aizzata da Taylor, Steffy ripenserà ai momenti d'amore passati con Liam.

Il rapporto tra Hope e Liam finirà con il creparsi, non reggendo al dolore per la dipartita di Beth. Le intromissioni di Thomas e Taylor di certo non aiuteranno e così, i due sfortunati ragazzi finiranno per recarsi dall'avvocato e firmare le carte per l'annullamento del matrimonio. Una storia che finisce e una che comincia. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Flo e Wyatt si metteranno insieme.

La mente di Florence però non sarà libera, in quanto sta nascondendo un segreto al fidanzato, un retroscena che la vede complice di un folle medico capace di strappare dalle braccia di una madre una neonata per venderla a caro prezzo. Come reagirebbe il giovane Spencer se solo sapesse la verità?

L'avvocato del diavolo

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, sappiamo che Taylor farà la parte dell'avvocato del diavolo, riaccendendo anche la sua rivalità con Brooke.

La Hayes continuerà a pressare Steffy affinché si riprenda Liam , specie dopo che ha firmato le carte dell'annullamento del matrimonio con Hope. Nello stesso tempo, Ridge darà man forte a Taylor, dicendo che l'uomo perfetto per sua figlia è proprio Liam. Inutile dire che ciò farà infuriare Brooke.

Hope attratta da Thomas nelle prossime puntate di Beautiful

Zoe e Flo, nel frattempo, avranno l'ennesima discussione sul segreto della piccola Beth.

Gli equilibri saranno davvero instabili e tutto il castello di bugie sul bay swap rischierà di crollare da un momento all'altro. Infine, nelle puntate di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Hope sarà attratta dalla possibilità di avere un futuro con Thomas e il piccolo Douglas, senza sapere che il giovane Forrester è afflitto da seri problemi mentali. Brooke intuirà la realtà dei fatti e proverà a mettere in guardia la sfortunata figlia.