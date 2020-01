Sempre sul pezzo gli autori di Beautiful: le anticipazioni delle puntate che vedremo su Canale 5 tra qualche settimana non deluderanno le aspettative. A Los Angeles arriverà Shauna, la madre di Flo Fulton. La donna contribuirà non poco a creare ulteriori problemi ad Hope e Liam, ancora devastati dalla perdita di Beth.

Nel frattempo, cresce la rivalità tra Brooke e Taylor, innamorate dello stesso uomo. Ridge Forrester, al centro delle loro attenzioni, sembrerà essere confuso sui suoi sentimenti, tanto da mettere in crisi il matrimonio con la Logan.

Beautiful, nuove puntate: arriva Shauna

Nelle puntate della soap opera americana in onda prossimamente, Shauna Fulton (Denise Richards) giungerà a Los Angeles per ricongiungersi alla figlia. La donna è all'oscuro del piano di Flo e Reese volto a rapire Beth e venderla a Steffy sotto falso nome. Come reagirà quando verrà a sapere tutto?

Intanto, Taylor non smetterà di girare intorno a Ridge come un'ape su un fiore, destando preoccupazione e sgomento da parte di Brooke. La Hayes ha anche un altro obiettivo, quello di far ricongiungere sua figlia Steffy a Liam, incurante dei sentimenti della povera Hope.

Stranamente, Ridge concorderà con Taylor sul fatto che Hope, Thomas e Douglas sarebbero perfetti insieme. Quando esprimerà questa opinione a Brooke, scoppierà l'inferno. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso. La Logan infatti, si chiederà come mai suo marito possa remare contro la felicità di Hope.

Vecchie rivalità mai dimenticate

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke e Taylor saranno di nuovo in guerra. La Hayes farà di tutto per portare via Liam da Hope, convinta che Steffy sia la donna giusta per lui. La stessa Hope non farà molto per migliorare la situazione, dato che continuerà ad allontanare con il suo atteggiamento freddo e risentito il marito, pensando che dovrebbe stare con Steffy, sua figlia Kelly e la piccola Phoebe.

Nello stesso tempo, Hope si avvicinerà a Thomas, il padre di Douglas.

La giovane si legherà moltissimo al bimbo e si comporterà come una madre. Nelle prossime puntate della soap inoltre, Sally rifiuterà l'offerta di Bill di dirigere la Spencer Fashions e accetterà l'accordo di Ridge per diventare la head designer di Forrester Creations, scatenando l'ira di Wyatt.

Infine, Bill e Katie capiranno di amarsi ancora. A fare da Cupido sarà Will che, con la sua dolcezza, farà in modo che i suoi genitori si vedano sempre più spesso. Infine, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Taylor deciderà di raggiungere Steffy a Parigi, così da convincerla a riprendersi Liam e ricostruire la sua famiglia. Ci riuscirà?