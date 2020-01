Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera che ogni giorno è vista da quasi due milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Celia Alvarez Hermoso comincerà a nutrire un'ossessione per la piccola Milagros, la figlia di Trini, deceduta pochi giorni dopo il parto. Purtroppo tale comportamento comincerà a far preoccupare Antonito Palacios e sua moglie Lolita Casado, i quali temeranno per la salute della neonata.

Una Vita: Trini muore, Celia addolorata

Le anticipazioni di Una Vita, si soffermano sulle conseguenze della morte di Trini nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Nel dettaglio, la Crespo morirà a causa di una crisi ipertensiva dovuta alla gestosi, che aveva contratto nelle ultime fasi della gestazione. In questo frangente, Celia non farà in tempo a somministrarle la medicina salvavita, prescritta dal medico, in quanto troppo occupata a prendersi cura di Milagros. Inoltre, la signora Alvarez Hermoso apparirà molto dispiaciuta dalla fine tragica della sua amica, tanto da scusarsi con Ramon per non averle salvato l'esistenza.

Tuttavia, la moglie di Felipe comincerà ad assumere un atteggiamento sempre più strano nei confronti della figlia di Trini, in quanto il Palacios sarà ancora troppo addolorato per stabilire un rapporto con lei.

Una Vita trame: la signora Alvarez Hermoso ossessionata da Milagros

Le trame di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2020, rivelano che Celia mostrerà una vera e propria ossessione nei confronti di Milagros, mentre Lolita e Antonito interromperanno il loro viaggio di nozze per stare accanto alla famiglia in questo triste momento.

A tal proposito, la signora Alvarez Hermoso rimprovererà la coppia e la domestica Fabiana di non riuscire a prendersi cura della figlia di Trini. La donna, infatti, li accuserà di non essere capaci a farla smettere di piangere, tanto che la Casado, in grave difficoltà, penserà di adottare uno stratagemma di emergenza. Di conseguenza, la moglie di Antonito deciderà di assumere una balia, una certa Fulgencia, quando scoprirà che la sua nipotina si è rifiutata di mangiare le pappe, forse inadatte alla sua tenera età.

Antonito e Lolita in ansia per la salute della figlia di Trini

Tuttavia, Celia dimostrerà di non essere d'accordo con la decisione presa dalla moglie di Antonito. La signora Alvarez Hermoso, infatti, riuscirà a far cambiare idea a quest'ultima con il suo modo fin troppo cortese. Poi, proporrà di ospitare Milagros nel suo appartamento per qualche tempo, incolpando Ramon di essere troppo irascibile in questo particolare momento.

Ma ecco, che la faccenda si complicherà notevolmente col passare dei giorni. Lolita, infatti, osserverà che la nipotina, non sta crescendo, tanto da parlarne con il consorte. Quest'ultimo e la Casado, a questo punto, si metteranno in contatto con Fulgencia per fornire alla figlia di Trini il latte, necessario ad aumentare di peso. All'inizio, la madre di Tano si opporrà alla novità, per poi cederà sotto le pressioni di Antonito.

Infine, la moglie di Felipe darà l'impressione di perdere il lume della ragione per via dei troppi riguardi avuti con la piccola.