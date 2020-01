Hope e Liam dopo la perdita di Beth non riusciranno a superare il dolore. Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate italiane svelano che sarà proprio la giovane Logan a chiedere l'annullamento del matrimonio al marito. In questo momento difficile ci sarà Steffy a consolare lo Spencer che, deluso per non essere riuscito a sistemare le cose, ripenserà alla possibilità di tornare con lei per fare da padre a Kelly e Phoebe.

Nello stesso tempo, Thomas continuerà a manipolare Hope che, avendo perso tutto, troverà nel piccolo Douglas uno spiraglio di felicità.

Il bimbo si legherà molto a lei dopo la perdita della madre Caroline, senza sapere di essere usato da suo papà per far capitolare la Logan. Insomma, una situazione davvero complicata che porterà ad esiti drammatici.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: un amore fatto a pezzi

Nei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5, Hope non sarà più in grado di gestire il suo dolore. In preda alla disperazione, farà di tutto per spingere Liam nelle braccia di Steffy, convinta che sia la soluzione migliore per le piccole Kelly e Phoebe.

A niente serviranno le buone intenzioni del marito, che non vorrà distruggere un amore così grande.

Sarà così che nelle nuove puntate di Beautiful, la Logan chiamerà Carter per informarlo dell'intenzione di chiedere l'annullamento del matrimonio con Liam. Il Walton, quando sarà solo con la Logan, la incoraggerà a ripensare alla sua decisione, ma non ci sarà niente da fare.

Xander deve rivelare un segreto a Hope e Liam

Stando alle anticipazioni di Beautiful, sappiamo che Xander entrerà nell'ufficio della Forrester Creations proprio mentre Hope e Liam stanno per firmare i documenti per annullare il loro matrimonio. L'uomo, nel frattempo, avrà scoperto il segreto dello scambio di culle di Beth e, con tutta probabilità, sarà pronto ad informare i due inconsapevoli genitori prima che sia troppo tardi.

Peccato che Zoe lo fermi, pregandolo di tenere la bocca chiusa. Xander, per amor suo, finirà per ascoltarlo.

Steffy consola Liam dopo il divorzio dalla moglie

Nessuno dunque fermerà il desiderio di Hope di mettere fine al suo matrimonio con Liam. Come raccontano le trame di Beautiful, Steffy consolerà Liam. Le intenzioni della promettente stilista sono chiare: riavere l'ex marito nella sua vita. Qualcosa però cambierà nuovamente tutto. Flo inizierà infatti a farsi prendere dal panico quando Thomas scoprirà tutta la verità sulla finta adozione di Phoebe. La Fulton temerà che il figlio di Ridge possa rivelare la verità sullo scambio di culle a Liam ed Hope, facendola finire nei guai.

Attenzione però: Thomas è innamorato di Hope e dunque sfrutterà a suo vantaggio il tutto.