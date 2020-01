Nelle puntate della soap opera 'Beautiful' in onda negli Stati Uniti, Liam chiederà ad Hope di risposarlo ma a condizione che lei non frequenti più Thomas: di conseguenza dovrà rinunciare al ruolo di madre per Douglas, oltre a dover anche interrompere la sua collaborazione professionale con lo stilista. Tutte queste circostanze, che sarà chiamata ad accettare, metteranno in seria difficoltà la Logan. Vediamo più dettagliatamente la dinamica degli eventi che si svolgeranno nelle trame americane.

Beautiful, anticipazioni delle puntate USA: Hope non riesce a rispettare le condizioni dettate da Liam

Rinunciare al prendersi cura del bambino e mettere a rischio l'esistenza della 'Hope For The Future': sono delle condizioni che Hope Logan non riuscirà ad accettare. Così Liam, stanco del fatto che Thomas continui ad essere più che mai presente nelle loro vite, deciderà di andarsene per passare la notte da Steffy. Brooke verrà a sapere, tramite la figlia, della decisione di Liam e le farà capire che Thomas non dovrà farle perdere l'amore della sua vita.

La Logan le ribadirà quali sono le vere persone importanti della sua vita ovvero Liam, Hope e Beth, una famiglia che dovrà assolutamente tutelare. Hope accoglierà il consiglio dato dalla madre, precipitandosi a casa di Steffy dove sta alloggiando momentaneamente il suo compagno.Thomas, all'insaputa della madre e della figlia, riuscirà ad ascoltare la conversazione, pianificando così un modo per riavere Hope: l'uomo contatterà la sorella e la convincerà a fare un passo avanti con il suo ex marito, spinta dai sentimenti repressi nei suoi confronti.

Anticipazioni americane Beautiful: il bacio tra Steffy e l'ex marito farà cambiare idea alla figlia di Brooke

Hope, intenta a raggiungere Liam, lo coglierà in flagrante mentre si scambierà un bacio con Steffy, senza opporle alcuna resistenza. Hope, in preda alla rabbia, deciderà di affrontare Liam: lei lo accuserà di aver scatenato dei seri dubbi in merito alla loro relazione sentimentale, nonostante tutto Steffy si assumerà completamente la colpa per quel bacio.

Il giovane non riuscirà mai a rinnegare il legame con Steffy, condividendo d'altronde una figlia. Hope non ruscira' assolutamente ad accettare questo rapporto di condivisione e lo stesso sarà Steffy dopo aver beccato Hope e Liam in camerino. La figlia di Brooke, data l'incertezza sulla stabilità della sua storia d'amore, preferirà prendersi cura del piccolo Douglas e lasciare Liam.

Beautiful, la storia d'amore tra Liam e Hope si chiuderà?

La storia d'amore tra Liam e Hope sarà definitivamente conclusa nelle prossime puntate di 'Beautiful'? Di certo la giovane Logan si recherà subito dalla madre per raccontarle quanto accaduto. Nel frattempo, Steffy confesserà davanti a Liam di aver agito sotto l'influenza delle parole di suo fratello Thomas. Steffy rimarrà nella speranza di una riconciliazione con Liam o la situazione d'imbarazzo creata da lei stessa le farà intraprendere una strada diversa?