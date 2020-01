Martedì 21 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over, dove non sono mancate discussioni e colpi di scena. La puntata come di consueto ha avuto inizio con lo sfogo di Gemma Galgani, la quale dopo l'addio a Juan Luis e Marcello è ancora alla ricerca dell'amore. Secondo le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la dama torinese pare abbia già trovato un nuovo corteggiatore, Emanuele. Il cavaliere sembrerebbe mostrare interesse anche verso Antonella, motivo per il quale la Galgani esprimerà tutto il suo disappunto.

Ospiti in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, pronti a raccontare come sta procedendo la loro relazione. Clamorose novità invece riguarderanno Barbara De Santi, la quale in uno scatto di rabbia arriverà a lanciare una scarpa contro Marcello.

Anticipazioni U&D: Gemma infastidita dal comportamento di Emanuele

Continuano i colpi di scena al Trono Over di Maria De Filippi dove, stando alle anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', Gemma si ritroverà di fronte ad un nuovo corteggiatore, Emanuele. Da quanto si apprende, il cavaliere sembra essere interessato anche ad Antonella, la 'rivale' della Galgani ai tempi della sua frequentazione con Jean Pierre.

Questo fatto sembrerà dare molto fastidio a Gemma e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan di Uomini e Donne potranno scoprire come si evolverà la vicenda e cosa deciderà di fare la dama torinese. Novità anche in merito a Mattia e Anna, con quest'ultima che chiuderà la loro conoscenza. La dama infatti, accuserà il cavaliere di accampare scuse per allontanarla a causa della differenza d'età.

Spoiler U&D del 21 gennaio: Barbara perde la pazienza con Marcello

Altro capitolo riguarderà invece Barbara De Santi, la quale avrà un’incomprensione con Marcello riguardante l'ultima uscita. A quanto sembra la dama, in puntata, avrebbe perso la pazienza a tal punto da arrivare a lanciare un biscotto in faccia a Marcello. Ma le cose non saranno finite qui, perché Barbara verrà attaccata anche da Armando per il suo atteggiamento.

Esasperata dalla situazione la De Santi perderà ancor di più la calma, arrivando a lanciare una scarpa contro Marcello. Per fortuna il cavaliere riuscirà a scansarsi in tempo.

U&D, registrazione Over del 21 gennaio: in studio Ida e Riccardo

Tutto quanto accaduto al Trono Over nella registrazione dello scorso 21 gennaio, verrà mandato in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Gli spoiler svelano inoltre che la tensione venutasi a creare in studio verrà stemperata dall'ingresso di Ida e Riccardo, i quali racconteranno come sta procedendo tra loro al di fuori degli studi televisivi. Nonostante le continue discussioni, la coppia sembrerà più felice che mai, come testimoniano anche i post che i due pubblicano sui loro profili social.