Grande novità in arrivo per un idolo delle donne che lo scorso sabato è tornato sul piccolo schermo italiano, poiché è stato ospitato nel fortunato show C’è posta per te. Si tratta dell’attore turco Can Yaman, diventato una vera e propria star, e conosciuto nel Bel paese per aver recitato nella soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Secondo il Gossip lanciato oggi mercoledì 22 gennaio 2020 sul numero in uscita del settimanale Chi, si evince che l’interprete di Ferit Aslan potrebbe fare felici le sue ammiratrici.

Nello specifico sembrerebbe che il bel 30enne possa ricoprire il ruolo di nuovo inviato del Reality Show italiano L’Isola dei Famosi, molto probabilmente in partenza a fine febbraio.

Can Yaman probabile inviato de L’Isola dei Famosi al posto di Alvin

Nonostante attualmente i riflettori delle telecamere siano puntati sul Grande Fratello Vip, cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni su un altro noto programma. Sulle pagine del settimanale Chi è stata annunciata una notizia sorprendente riguardo al reality L’Isola dei Famosi, che ancora una volta vedrà al timone Alessia Marcuzzi.

Stando a quanto è stato dichiarato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, gli autori della trasmissione sarebbero già alla ricerca dell’inviato che dovrà vivere a Cayo Paloma. Dopo Alvin, a collaborare con la conduttrice potrebbe essere un personaggio molto amato dalle donne. In particolare, nel magazine è possibile apprendere, che il conduttore televisivo e radiofonico italiano possa essere sostituito da una star mondiale turca.

Il personaggio in questione è Can Yaman, reduce dal successo della serie tv Bitter Sweet che ha fatto compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta la scorsa estate. A quanto pare il famoso reality tornerà ad occupare la rete ammiraglia Mediaset il giovedì sera prima del previsto, ovvero a partire dal prossimo mese, e se l’interprete di Ferit Aslan dovesse accettare la sopracitata proposta sperimenterà di certo un ruolo del tutto inedito.

L'Isola dei famosi 15: indiscrezioni sui probabili concorrenti

Oltre alla probabile presenza del collega di Ozge Gurel, in veste di inviato sulle spiagge di Cayo Paloma, in questi giorni continuano a circolare parecchie voci di corridoio sempre su L’Isola dei Famosi. Come possibili naufraghi pronti a mettersi in gioco fisicamente e psicologicamente, sarebbero in lista Sossio Aruta, Kikò Nalli, Maria Monsè, Cristian Imparato ed Eleonora Giorgi, invece Aurora Ramazzotti avrebbe rifiutato. Per quanto riguarda gli opinionisti ad affiancare Alessia Marcuzzi, invece sembrerebbe che Alba Parietti e Alda D’Eusanio non siano state riconfermate.

Ebbene sì per il momento non c’è nessuna certezza su chi saranno i protagonisti ufficiali, visto che la quindicesima edizione del reality show basato sulla difficile gara di sopravvivenza è ancora in fase di costruzione. Inoltre, per adesso nemmeno l’attore turco Can ormai da diversi mesi al centro dell’attenzione mediatica ha espresso parola sulla questione, quindi non resta che attendere degli ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane.