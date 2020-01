Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, le relazioni tra Hope, Steffy e Liam si complicheranno oltremodo. Stando alle anticipazioni, infatti, Taylor convincerà sua figlia a riprendersi suo marito. Nel mentre, la povera Logan faticherà a trovare un equilibrio dopo la perdita di Beth.

Il ciclone Taylor non smetterà di creare problemi. Non solo rovinerà il rapporto tra Hope e Liam, ma penserà bene di baciare Ridge. A scoprirli sarà Brooke che, almeno per il momento, preferirà non dire nulla al marito.

Anticipazioni nuove puntate Beautiful: matrimoni in bilico

Negli episodi in onda su Canale 5 della soap opera americana, Ridge e Taylor si scambieranno un bacio. Brooke, nascosta dietro la porta, li spierà sbalordita. Intanto Katie, dopo aver passato un San Valentino da incubo, durante il quale Thorne le ha chiesto il divorzio, inizierà ad avvicinarsi a Bill. La dolce Logan vedrà nel suo ex marito un uomo completamente cambiato, specie da quando ha deciso di prendersi le sue responsabilità con il piccolo Will.

Dal canto suo, Bill sarà ben lieto della possibilità di ricomporre la sua famiglia.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke sarà furiosa con Ridge. Non è la prima volta che il Forrester la tradisce. Persino il giorno prima del matrimonio pensò bene di baciare Quinn. Brooke lo perdonerà? Quel che è certo è che la Logan comincerà a prendere le distanze da lui.

Hope nel mirino dell'ambiguo Thomas

Il giovane Forrester, tornato a Los Angeles con Douglas, si commuoverà nel vedere lo splendido rapporto che si è creato tra Hope e suo figlio, rimasto da poco orfano. Steffy, nel frattempo, si prenderà una pausa da tutto partendo per Parigi con Phoebe e Kelly. Ciò non impedirà a Taylor di pressare sua figlia affinché si riprenda Liam. La Hayes, infatti, nelle prossime puntate di Beautiful, cercherà in tutti i modi di convincere Steffy a riprendersi il suo ex marito, senza pensare ai sentimenti di Hope.

Dopo aver sorpreso Taylor baciare suo marito, Brooke accuserà la sua nemesi di essere ancora ossessionata da Ridge. I due discuteranno animatamente e capiranno, nonostante tutto, di non essere pronti a lasciarsi. Inoltre, come raccontano le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful, Sally avrà occasione di scusarsi con Thomas per un misterioso retroscena accaduto a New York. Di cosa si tratterà? Il loro faccia a faccia avrà luogo durante un momento molto commuovente della soap opera, ovvero la commemorazione funebre per la dipartita di Caroline. Sarà una delle poche occasioni in cui le famiglie Forrester, Spencer e Logan metteranno da parte i dissapori reciproci per unirsi nel dolore.