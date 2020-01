Le vicende della serie televisiva di origini iberiche Una vita si faranno sempre più interessanti nel 2020. Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano tra qualche mese Telmo Martinez (Dani Tatay) deciderà di lasciare il sacerdozio per salvare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) dalle grinfie di Samuel Alday (Juan Gareda). Il parroco di Acacias 38 rinuncerà agli abiti talari a seguito del decesso del suo caro mentore Frate Guillermo (Quim Dotras) proprio quando la sua amata sarà sul punto di convolare a nozze con il fratello di Diego.

Pochi istanti prima della cerimonia nuziale Telmo si presenterà in chiesa e farà rimanere senza parole la ricca ereditiera. Quando verrà a conoscenza che l’uomo che ama ha lasciato la sua vocazione per lei in modo definitivo, Lucia non ci penserà due volte a far restare il figliastro di Ursula Dicenta da solo sull’altare. Il gesto della cugina di Celia ovviamente non verrà preso per niente bene dal gioielliere che, su tutte le furie per essere stato abbandonato, umilierà e insulterà colei che avrebbe dovuto sposare sotto lo sguardo attonito di tutti i presenti.

La morte di Guillermo, Telmo disposto ad aiutare Ursula

Nel corso dei prossimi episodi italiani dello sceneggiato ci sarà una clamorosa svolta nell’esistenza di un personaggio. Tutto avrà inizio quando Telmo, dopo aver baciato appassionatamente Lucia, si sfogherà con il suo mentore Guillermo. Il sacerdote farà sapere all’anziano uomo di voler lasciare il ministero pastorale per proteggere la Alvarado da Samuel sapendo che il gioielliere si vuole impossessare dell’eredità della donna. Alla fine, a causa di un drammatico avvenimento, il sacerdote di Acacias 38 non prenderà nessuna presa di posizione. Il Martinez, di ritorno da un breve viaggio, troverà in canonica il corpo senza vita di Frate Guillermo. La prima sospettata di questo improvviso delitto sarà Ursula che finirà in prigione con l’accusa di omicidio.

Il commissario Aurelio Mendez ordinerà l’arresto della storica darklady quando apprenderà che aveva litigato con il defunto mentore di Telmo prima che lo stesso venisse ucciso in circostanze oscure. Successivamente il Martinez, dopo aver creduto che la Dicenta sia davvero colpevole, cambierà idea e le farà visita in carcere e le dirà di poter contare sul suo aiuto. Quest’ultima uscirà allo scoperto rivelando al parroco del paese iberico di aver discusso con Guillermo dopo essere venuta a sapere che l’aveva invitato a lasciare la sua vocazione.

Il Martinez lascia il sacerdozio, Lucia abbandona Samuel sull’altare

A questo punto Telmo comincerà ad avere il presentimento che potrebbe essere stato Espineira, a commissionare l’assassinio del suo maestro. Scendendo nel dettaglio il rivale di Samuel crederà che il suo priore abbia agito in tale maniera per impedire al defunto frate Guillermo di comunicare al ceto ecclesiastico che l’Ordine del Cristo giacente fosse interessato al denaro di Lucia.

Il Martinez, non potendo dimostrare che Espineria sia il vero responsabile della morte del suo mentore per mancanza di prove, sarà intenzionato a fare delle indagini. Intanto Lucia sicura di non poter avere nessun futuro al fianco di Telmo, darà una svolta alla sua vita accettando di contrarre matrimonio con Samuel. In seguito, precisamente quando quest’ultimo e la Alvarado saranno in procinto di pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”, Telmo farà un gesto spiazzante. Il parroco farà irruzione in chiesa durante la celebrazione delle nozze, ma in un primo momento soltanto la domestica Carmen si accorgerà del suo evidente cambiamento.

Non appena tutti gli invitati vedranno il Martinez senza le vesti sacerdotali, la Alvarado farà un passo indietro. La figlia dei marchesi di Valmez seguirà il suo cuore rinunciando a sposare il fratello di Diego, che perderà le staffe. Samuel profondamente deluso, oltre ad offendere la donna che sarebbe dovuta diventare sua moglie, la farà cadere a terra dandole una forte spinta. Per fortuna Telmo rinuncerà a prendere le difese della sua amata poiché verrà messa al sicuro da Celia e Felipe. Nonostante l’Alvarez Hermoso le dirà di non aver apprezzato la sua improvvisa scenata, la Alvarado si dirà certa della decisione presa e preciserà di aver capito soltanto adesso che Samuel era interessato soltanto ai suoi averi.

Per finire quest’ultimo farà nuovamente i conti con il pericoloso strozzino Batán che pretenderà di mettere le mani nella sua abitazione per il fatto di dovergli saldare ancora un debito.