Nell'ultima puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti, lunedì 27 gennaio, Steffy, presa dai sensi di colpa, decide di rivelare a Liam la vera motivazione che sta alla base del bacio che si sono scambiati. Sally è sempre più decisa a non perdere Wyatt, per questo affronta Flo, ma una strano malessere colpisce la donna. Hope, intanto, non vuole perdere Liam, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare all'affido congiunto di Douglas.

Beautiful, anticipazioni Usa: Liam è triste per la rottura con Hope

Steffy si sente ancora in colpa per il bacio che si è scambiata con Liam. La donna, per ripulire la sua coscienza, vorrebbe rivelare tutta la verità non solo allo Spencer, ma anche Hope (verità riguardante la manipolazione che suo fratello Thomas ha avuto nei suoi confronti, chiedendole di baciare Liam, mentre lui le segnalava l'arrivo di Hope), ma la donna non sa cosa fare. Lo stesso Thomas la esorta a non dire niente e a non sentirsi in colpa: in realtà lei non ha compiuto quel gesto con l'intento di ferire Hope.

In più, ovviamente, il giovane Forrester vuole che la sorella taccia, anche per non mandare a monte il suo piano per riconquistare la giovane Logan.

Intanto Liam è sempre più triste, non riesce a superare la fine della storia con Hope. Dopo la rottura si è trasferito da Steffy, in questo modo ha anche più tempo da trascorrere con sua figlia Kelly. La presenza dello Spencer a casa gratifica tanto la Forrester, ma allo stesso tempo la rende dispiaciuta per ciò che sta attraversando Liam, per questo si decide a rilevargli la verità che sta dietro il bacio che si sono dati.

Sally intima Flo a lasciare in pace Wyatt

Wyatt, nel mentre, comunica a Quinn che il "riconciliamento" con Flo si sta rivelando più complicato di quanto si aspettasse. Infatti Sally è fermamente decisa a non lasciare andare via il fidanzato. Per Quinn potrebbe trattarsi di una cosa passeggera: Sally è forte e sarà in grado di superare la fine della loro storia. Anche Wyatt spera che ciò accada, sa che il suo futuro è con Flo, ma si preoccupa, ovviamente, anche di quello della Spectra.

Nel mentre Flo e Sally hanno un'accesa discussione. Quest'ultima irrompe a casa della Fulton, dicendole che non riuscirà a portarle via il suo uomo: non sarà lei a sposare Wyatt e se non si fosse messa in mezzo, molto probabilmente, avrebbero già convolato a nozze. Flo le puntualizza che Wyatt vuole stare con lei e che Sally non deve far altro che abituarsi alla cosa. Durante la discussione Flo non si sente bene: la donna, infatti, cade sul divano e inizia a tremare in maniera incontrollabile.

Alla Forrester Creations Hope e Thomas si confrontano: quest'ultimo dichiara alla donna di sapere del bacio che c'è stato tra Steffy e Liam.

La giovane Logan, intanto, si lamenta dell'ultimatum che le aveva fatto Liam (per sposarlo avrebbe dovuto a Thomas, ma soprattutto all'affido congiunto del piccolo Douglas): per lei una richiesta inconcepibile. Hope, però, non vuole perdere Liam, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a suo figlio, che scelta prenderà?