Non smetteranno di stupire le nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni svelano che Steffy, dopo aver scoperto il segreto su Phoebe, diventerà complice di Zoe. Per comprare il suo silenzio, le offrirà di tornare alla Forrester Creations. Nel frattempo, ascolterà i consigli di Taylor, decidendo di riprendersi Liam a qualsiasi costo, poco importa se Hope è all'oscuro di tutto.

Chi approfitterà della crisi tra Hope e Liam sarà Thomas, interessato a dare una madre a Douglas e ossessionato dalla giovane Logan.

Se in un primo momento Brooke crederà che il ragazzo possa rendere felice sua figlia, cambierà idea una volta che si accorgerà dei suoi strani comportamenti.

Beautiful: Steffy mantiene il segreto su Phoebe

Gli spoiler della seguitissima soap opera in onda su Canale 5, rivelano che Zoe dirà a Steffy tutta la verità su Phoebe. Certa che se il segreto dovesse venire a galla perderebbe la bambina, la Forrester pregherà la modella di non parlarne con nessuno. In cambio, le offrirà un posto alla F. Creations, opportunità che la Buckingam non potrà non accettare.

E così, il malefico piano sul baby swap si complicherà con l'entrata di una nuova ed inaspettata complice.

Nel frattempo, Thomas inizierà a lavorare alla Hope For The Future. Il giovane rampollo crede di poter manipolare la Logan stando al suo fianco, senza sapere che, sia Hope che Liam lo hanno assunto per poterlo controllare a vista.

Thomas fa ingelosire Hope

Hope rimarrà senza parole quando vedrà Thomas organizzare una cena romantica.

Il Forrester avrà raggiunto il suo obiettivo: farla ingelosire corteggiando un'altra donna che, colpo di scena, altri non è che Zoe. Nelle prossime puntate di Beautiful inoltre, Brooke avrà un'accesa discussione con Steffy, accusata di essere responsabile della rottura tra Hope e Liam. La Logan avrà ragione, visto che la rivale in amore di sua figlia ha accettato i consigli di Taylor, correndo contro il tempo per riprendersi Liam e ricostruire la sua famiglia.

Una misteriosa riunione di famiglia a casa Forrester

Thomas organizzerà una riunione di famiglia a casa Forrester. Il giovane non sarà affatto d'accordo con le scelte imprenditoriali di Steffy che, secondo la sua opinione, danneggerebbero la Hope for the Future. Ciò non farà che inasprire ancora di più la storica rivalità tra le famiglie Logan e Forrester. Stando alle anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful infine, Liam si riavvicinerà alla ex moglie Steffy, senza sapere ancora quale terribile segreto sta condividendo con Zoe.

Passerà ancora molto tempo prima che Hope possa riabbracciare la piccola Beth e qualcuno, colpevole di aver parlato troppo, perderà la vita in circostanze misteriose... chi sarà?