Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, la soap opera ideata dai fratelli Bell che ogni giorno, con inizio alle 13:30, è guardata da più di un milione di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler relativi alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Brooke e Hope Logan litigheranno aspramente quando quest'ultima deciderà di rinunciare a Liam Spencer. La giovane, infatti, spingerà il marito tra le braccia di Steffy Forrester per farlo ricongiungere con la sua famiglia.

Beautiful: Hope e Liam in crisi dopo la morte di Beth

Le nuove anticipazioni di Beautiful, riguardanti gli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Hope (Annika Noelle) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si troveranno in forte disaccordo a causa di Liam.

Tutto inizierà precisamente quando i coniugi Spencer entreranno in crisi in seguito alla presunta morte di Beth. In realtà quest'ultima non è morta ma è stata adottata inconsapevolmente da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) grazie ad un piano organizzato da Reese Buckingham e Flo Fulton.

Nel frattempo la Logan entrerà nel tunnel della malinconia ed inizierà ad avvertire un senso di disagio nei confronti di Liam (Scott Cliton). Per questo motivo Hope spingerà il marito tra le braccia della Forrester, convinta che possa formare una famiglia felice insieme alle sue bambine. Dall'altro canto l'uomo sarò molto preoccupato per la sorte della consorte tanto da essere sicuro che il suo posto sia accanto a lei.

Brooke chiede a Steffy di rinunciare allo Spencer

Nelle puntate di Beautiful in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5 vedremo Brooke scoprire le intenzioni di sua figlia tanto da non esserne per niente felice. La donna, a questo punto, si recherà alla casa sulla scogliera per incontrare Steffy. Durante l'incontro la Logan chiederà alla Forrester di rinunciare a Liam per il bene della sorellastra.

Una richiesta che purtroppo non avrà il risultato sperato visto che la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) tornerà ad essere pericolosamente vicina allo Spencer grazie alla complicità delle figlie. In questo modo la donna potrà tornare a sperare di riformare quella famiglia felice che ha da tempo desiderato. Possiamo svelare che nel corso dei prossimi mesi, Hope (Annika Noelle) lascerà definitivamente il marito per gettarsi tra le braccia di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), tornato a Los Angeles insieme al figlio Douglas in seguito alla morte di Caroline. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la soap opera dei fratelli Bell è in onda tutti i giorni su Canale 5.