Sono passati solamente due giorni da quando il Grande Fratello Vip 4 ha aperto i battenti, ma già c’è una concorrente che si sta facendo notare più delle altre. Antonella Elia in diretta tv ha criticato Milly Carlucci, o meglio, i suoi programmi.

In una chiacchierata con gli altri inquilini, la showgirl ha espresso un giudizio negativo sulla conduttrice Rai. Secondo la concorrente del reality-show, i programmi condotti da Milly Carlucci sarebbero noiosi.

Ovviamente, le parole della gieffina non sono passate inosservate.

Sui social in molti hanno condiviso il pensiero della Elia, ma altri si sono schierati con la Carlucci.

In effetti, i programmi di Milly Carlucci sono sempre molto apprezzati dal pubblico di RaiUno. In quel di Viale Mazzini non si sono mai lamentati per gli ascolti ottenuti dalla conduttrice. Inoltre, la Carlucci ha sempre dimostrato di saper tenere testa anche ad una come Maria De Filippi.

La proposta di Antonella Elia

Antonella Elia non si è solamente limitata a definire noiosi i programmi condotti da Milly Carlucci, ma ha lanciato anche una proposta per boicottarla.

Venerdì 10 gennaio 2020 infatti, andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. Su RaiUno invece, ci sarà il debutto de Il Cantante Mascherato.

Per far conquistare la vittoria degli ascolti, la Elia ha fatto un appello agli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia: “Mettiamoci nude, voglio vedere se non vedono Clizia nuda invece di questi che cantano”.

A quanto pare la proposta pare sia stata accolta in modo positivo da alcuni concorrenti. In particolare Clizia Incorvaia, si è proposta come maestra di burlesque.

Antonella Elia spara a zero sui ‘Ferragnez’

Dopo la critica gratuita a Milly Carlucci, Antonella Elia ha sparare a zero sui coniugi Ferragnez.

Tutto è cominciato con la gieffina che ha spiegato di essere sbarcato da poco nel mondo dei social. A quel punto la donna ha raccontato di aver trovato caso un video di Fedez e Chiara Ferragni, mentre erano intenti a ballare la pool dance.

La showgirl avrebbe definito i due coniugi poco simpatici e poco adatti a fare un ballo come quello fatto dai due, tanto da dipingerli come orrendi. Al contrario Paola Di Benedetto ha spezzato una lancia in favore dell’influencer e del rapper. Secondo la fidanzata di Federico Rossi, i due coniugi sarebbe molto simpatici e non come descritti dalla sua inquilina.

Il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini è iniziato da meno di 48 ore, ma Antonella Elia ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Sui social la donna è già stata nominata, come la concorrente che darà maggiori soddisfazioni al pubblico da casa.