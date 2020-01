Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 oggi, lunedì 27 gennaio, il dottor Reese riuscirà a salvare sua figlia Zoe dalle grinfie dello strozzino, che la raggiungerà durante la sua audizione con Emma e Tiffany.

Steffy, invece, svelerà a Liam il nome che darà alla piccola e soprattutto tutti i dettagli in merito all'adozione. Pam, Quinn, Maya ed Eric saranno preoccupati per tutto ciò che sta accadendo a Liam e Hope, e non sapranno come aiutarli.

Beautiful, spoiler: Steffy racconta a Liam i dettagli dell'adozione

Nella puntata del 27 gennaio proseguirà l'incontro tra Liam e la bambina che verrà adottata da Steffy. L'uomo, ovviamente, è ignaro del fatto che la piccola che sta tenendo in braccio sia la piccola Beth. La Forrester gli comunicherà che le darà come nome Phoebe, proprio come la gemella morta nell'incidente stradale. Il racconto in merito all'adozione della piccola entrerà nei particolari. Steffy confiderà a Liam che grazie a una collega di sua madre sono riuscite a mettersi in contatto con Florence, la "mamma naturale" della bambina.

Sempre Taylor si sta occupando del pagamento da effettuare per adottarla. Liam scoprirà che anche il padre della bambina è "fuori dai giochi", per questo si offrirà per essere la figura paterna della piccola Phoebe e, se Steffy avrà bisogno, lui sarà a disposizione.

Intanto Zoe, Emma e Tiffany saranno occupate con l'audizione. Prima di affrontarla proveranno la loro esibizione, mentre verranno "scrutate" dallo strozzino con cui è indebitato il padre della Buckingham.

Anche quest'ultimo sarà presente, proprio per impedire che il malvivente possa fare del male a sua figlia. I due s'incontreranno e il dottor Reese consegnerà allo strozzino i 50mila dollari in contanti che Taylor gli ha dato per l'adozione di Phoebe. Ad ogni modo, le tre ragazze riusciranno ad esibirsi per l'audizione, ma non la supereranno.

Alla Forrester Creations tutti tristi per la tragedia di Hope

Alla Forrester Creations, invece, ci sarà un confronto tra Pam, Maya, Quinn ed Eric. L'argomento principe sarà la "morte" della piccola Beth e il fatto che tutti si sentano "disarmati" per ciò che è successo alla povera Hope. Non sapendo che cosa fare in concreto, saranno d'accordo sul fatto che non possono fare altro che stare vicino alla giovane Logan. Vorrebbero proprio andare a trovare Liam e Hope, ma Maya li avviserà, dicendogli che forse sarebbe meglio telefonarli prima, visto che si sono praticamente rinchiusi nella baita.

Tutti saranno molto tristi per la sfortunata sorte della piccola Beth e la stessa Pam si chiederà perché certe tragedie devono accadere proprio alle brave persone.

Eric cercherà di consolare tutte, dicendo che i due ragazzi avranno solamente bisogno di tempo e della loro famiglia accanto.