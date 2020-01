Un nuovo appuntamento della soap Beautiful andrà in onda il prossimo 28 gennaio, dove non mancheranno i colpi di scena riguardanti in particolare Hope. La Logan infatti, avrà deciso di conoscere la piccola Phoebe, nonostante sia ancora devastata dal dolore per la scomparsa di Beth. Hope quindi, a casa di Steffy, inconsapevole di tenere tra le braccia la figlia Beth, sentirà sin da subito, un forte legame con la neonata, proprio come lo era stato per Liam. La creatura sembrerà sentire la presenza della madre naturale, tanto che smetterà di piangere proprio tra le braccia di Hope, destando lo stupore e la felicità di Steffy.

Hope stringe a sé Phoebe ignara che si tratti di Beth

Nel nuovo episodio di Beautiful in onda il prossimo 28 gennaio, Hope giungerà a casa di Steffy, convinta che sia giunto il momento di conoscere la nuova arrivata Phoebe. La Logan quindi, terrà tra le braccia la neonata creando con lei una forte sintonia. Un'alchimia che la giovane non saprà spiegare, dato che sarà all'oscuro del fatto che per la prima volta starà cullando sua figlia Beth. Il profondo legame instaurato con la piccola Phoebe, potrebbe essere un toccasana per Hope che sembrerà lasciare da parte il dolore per non essere diventata madre.

Beautiful, trama del 28 gennaio: Phobe smette di piangere tra le braccia di Hope

Mentre Hope sarà inconsapevole del fatto che sta stringendo a sé sua figlia Beth, Reese comunicherà a Zoe la sua imminente partenza. Il Buckingham infatti, dopo aver sistemato i debiti con gli usurai grazie al denaro ricavato dall'adozione di Phoebe, deciderà di tornare A Londra. Intanto a casa di Steffy, la piccola Phoebe smetterà di piangere proprio tra le braccia di Hope e questo fatto renderà felice la Forrester.

Intenta ad occuparsi di Kelly, Steffy lascerà da soli Liam e Hope con la piccola Phoebe. I due saranno felici e commossi per il fatto di essere parte di quella 'strana' famiglia. Steffy inoltre, chiederà alla Logan di aiutarla ad occuparsi delle bambine e inaspettatamente Hope accetterà. L'empatia immediata che la moglie di Liam avrà instaurato con la neonata, la porterà a vedere il futuro con più serenità, mentre Liam le farà notare come Kelly e Phoebe si somiglino tantissimo.

Una affermazione che inevitabilmente porterà la Logan a ripensare alla sua piccola Beth.

Per scoprire tutte le novità riguardanti l'incontro tra Hope e la piccola Phoebe, non resta che seguire il nuovo appuntamento di Beautiful in onda martedì 28 gennaio a partire dalle 13:40 su Canale 5. Si ricorda inoltre che, per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.