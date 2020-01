Sabato 25 gennaio è andata in onda la tanto attesa puntata di C'è Posta per te, che ha regalato ai telespettatori nuove emozioni. Tante le storie che hanno appassionato il pubblico, come quelle che hanno visto protagonisti i due ospiti speciali Antonio Banderas e Giulia Michelini. A scatenare il pubblico, però, è stata la vicenda di Federica e Salvatore, una coppia di Salerno con tre figli. Salvatore ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare dalla moglie dopo i ripetuti tradimenti.

Ovazione e applausi per la donna, nel momento in cui ha scelto di chiudere la busta e dare un sonoro due di picche al marito.

Federica non perdona il marito traditore nella puntata del 25 gennaio

Grandi emozioni per i fan di C'è posta per te che, anche nella terza puntata, si sono appassionati ed immedesimati nei protagonisti delle storie raccontate in studio dalla conduttrice. Grande mormorio quando la De Filippi ha cominciato a raccontare la vicenda di Salvatore, un 'traditore seriale' che ha chiesto aiuto al programma per cercare di ottenere il perdono della moglie Federica.

Da quanto si è appreso, l'uomo era stato già perdonato in passato dalla moglie, salvo poi ricadere nel medesimo errore. Da qui, il brusio del pubblico che, in questo modo, ha manifestato il suo disappunto per la condotta di Salvatore.

C'è posta per te, il pubblico applaude Federica, critiche per Salvatore

Le cose per Salvatore, già difficili in partenza, si sono complicate ancor di più con l'arrivo della moglie tradita la quale, sin da subito, ha espresso la volontà di non perdonare il marito.

La donna, con ironia, ha spiegato che Salvatore 'ha un'autonomia di cinque-sei mesi', alludendo al fatto di non credere affatto al suo pentimento. Oltre a ciò, la donna ha raccontato a Maria alcuni particolari della loro storia che Salvatore aveva omesso: "Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? A me arrivavano le mail sul trasloco, i preventivi. Da dove li ha presi questi soldi?

Li ha tolti alla famiglia. Se avesse preso una sbandata l'avrei capito, ma una relazione extraconiugale no". Senza indugi quindi, Federica ha chiuso la busta, tra l'ovazione e gli applausi del pubblico in studio. Anche sui social gli utenti si sono scatenati, non risparmiando critiche nei riguardi dell'uomo e apprezzamenti invece per Federica.

Questa e tutte le altre storie della terza puntata hanno conquistato il pubblico da casa che, anche nella serata di sabato 25 gennaio, hanno seguito il programma di Canale 5 decretandone il successo in termini di ascolti. C'è posta per te, infatti, ha battuto ancora la concorrenza delle altri reti, confermandosi il programma più visto del sabato sera, con una media di spettatori vicina ai 6 milioni.

Un successo che si ripete settimana dopo settimana, grazie anche alla presenza di ospiti speciali come Antonio Banderas e Giulia Michelini. In attesa di scoprire nuove storie e nuovi ospiti, si ricorda che su Witty tv è possibile rivedere tutte le puntate già andate in onda, oltre a tutte le clip riguardanti le varie vicende raccontate dalla conduttrice.