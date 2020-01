Un nuovo ed emozionante episodio della soap Beautiful attende i fan nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, dove Hope deciderà che è arrivato il momento di conoscere la piccola Phoebe, la bimba adottata da Steffy. Ignara che in realtà sta per incontrare proprio sua figlia Beth, la Logan si appresterà a raggiungere la casa sulla scogliera. Brooke e Ridge intanto, saranno preoccupati per Hope, mentre Reese sembrerà sul punto di lasciare Los Angeles alla volta di Londra.

Anticipazioni Beautiful: per Hope è giunto il momento di conoscere Phoebe

Una puntata ricca di emozioni è quella che attende i telespettatori nel pomeriggio del 27 gennaio, nella quale Hope prenderà un'inaspettata decisione. La Logan, nonostante sia ancora in lutto per la perdita di Beth, deciderà che è arrivato il momento di conoscere la bambina adottata da Steffy.

Per questo motivo vorrà a recarsi a Malibu per incontrarla. Brooke sarà preoccupata per la figlia, ma nonostante ciò, sarà d'accordo con la decisione di Hope e la spronerà ad andare da Steffy.

Reese intanto, darà la sua parte di denaro a Flo e la informerà della sua prossima partenza per Londra.

Hope inconsapevole che sta per incontrare sua figlia Beth

Brooke e Ridge si confronteranno su quanto sta accadendo nelle vite delle figlie e saranno preoccupati soprattutto per Hope. A interrompere la loro discussione, arriverà Taylor, la quale dirà loro che la decisione di Hope di conoscere Phoebe potrebbe essere troppo avventata, dato che è passato troppo poco tempo dalla perdita di Beth.

Sarà Ridge in seguito, a chiedere alla ex moglie qualche dettaglio in più sull'adozione che, come noto, è avvenuta in tempi rapidissimi. La Heyes spiegherà che il tutto è stato possibile grazie ad un suo collega in ospedale, il quale sapeva che la neonata sarebbe finita in orfanotrofio se non avesse trovato una nuova famiglia. In attesa di capire se Ridge approfondirà la questione legata alla adozione della piccola Phoebe, Hope sarà ad un passo dal conoscere proprio la nuova arrivata, inconsapevole che si troverà di fronte a sua figlia Beth.

Intanto, anche Taylor verrà a conoscenza del fatto che Reese intende abbandonare la città per fare ritorno a Londra e lo ringrazierà per il prezioso regalo fatto a lei e alla sua famiglia.

Questo è molto altro nel nuovo appuntamento di Beautiful in onda lunedì 27 gennaio su Canale 5, a partire dalle 13:40, dove finalmente la Logan potrebbe dare una svolta alla sua vita proprio grazie alla piccola Phoebe.

Per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.