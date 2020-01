Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti giovedì 30 gennaio Sally è preoccupata per il suo stato di salute, per questo motivo decide di chiedere un consulto al dottor Pappas. Eric informa Brooke che Shauna è definitivamente fuori da casa sua, mentre Quinn si lamenta con Ridge: vuole che la Logan non le metta Eric contro.

Beautiful, spoiler americani: Shauna va a vivere con Flo

Dopo la richiesta da parte di Brooke, Eric ha cacciato Shauna via da casa sua. La Fulton, senza più un posto dove abitare, si è trasferita da Flo.

Quest'ultima, intanto, discute con Wyatt del confronto che ha avuto con Sally. Flo, infatti, ha trovato la Spectra molto abbattuta a causa dello rottura con Wyatt. Lo Spencer si mostra molto preoccupato per lei e spera che la donna possa riuscire a superare questo momento.

Anche Steffy è molto preoccupata per Sally. Recatasi in ufficio, la Forrester trova la Spectra molto diversa dal solito. Pensa che la donna non stia tanto bene, ma Sally la rassicura dicendole che forse è solo un po' stanca perché non ha dormito bene.

La Forrester teme che la donna sia sotto pressione perché nell'ultimo periodo non è riuscita a dare il meglio di sé durante la realizzazione delle bozze per la linea di moda, per questa la premura a mettere al primo posto la sua salute.

Per Sally, attualmente, al primo posto c'è un solo pensiero: Wyatt. La donna è convinta che lo Spencer sia l'uomo della sua vita e la paura di perderlo per sempre la sconvolge.

Steffy la incita a non mollare e a lottare per il suo uomo, se veramente crede che sia la sua anima gemella. A ogni modo, Sally è preoccupata per il suo stato di salute, per questo decide d'incontrare il dottor Pappas. La ragazza avverte mal di testa, vertigini e dei tremori e teme che possa essere qualcosa di molto serio.

Quinn contro Ridge: vuole che Brooke esca dalla vita di Eric

Duro confronto tra Ridge e Quinn in merito a Brooke.

Quest'ultima non sopporta che la Logan stia cercando di mettere Eric contro di lei, per questo vorrebbe che la smettesse con questo suo atteggiamento ostile. Ridge non è propriamente d'accordo con ciò che dice Quinn, difende Brooke e anche lui, come Eric, crede che la Logan vada sostenuta: un momento di debolezza potrebbe nuovamente far "rinvenire" la sua dipendenza per gli alcolici. La moglie di Eric non sostiene la teoria di suo marito e Ridge, per questo dichiara, nuovamente, guerra a Brooke. Il Forrester è in pensiero per il clima che si sta creando in famiglia, per questo motivo decide di sfogarsi con sua figlia Steffy.

Intanto Eric annuncia ufficialmente a Brooke che Shauna se n'è andata via da casa sua. La Logan apprezza la scelta che è stata fatta dal Forrester, ma vorrebbe che tenesse gli occhi aperti soprattutto in merito a Quinn: è lei la vera istigatrice. Eric non dà tanto retta a questa affermazione di Brooke perché pensa fermamente che la moglie sia realmente cambiata.

Quinn e Brooke, successivamente, hanno un confronto nella dimora dei Forrester. La loro lotta ormai è senza remore e le due non fanno altro che scambiarsi minacce. Nonostante ciò, la Logan fa una promessa: starà fuori dalla vita di Eric.