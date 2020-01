Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Elsa e Isaac si prepareranno a dire addio a Puente Viejo, mentre Maria Castaneda continuerà con l'agopuntura e farà notevoli progressi.

Maria indaga sul passato di Dori

Tra le novità della prossima settimana si scoprirà che l'infermiera Dori Vilches e Fernando Mesia sono complici.

Infatti, l'uomo ha deciso di ingaggiare la sua amante come infermiera solo per vendicarsi di Maria Castaneda. Quest'ultima rimarrà purtroppo intrappolata nella crudele trappola del figlio di Olmo che elaborerà un altro piano malefico. In particolare, Fernando cercherà di controllare in tutto e per tutto la vita di Maria. Tuttavia in tutto questo, il Mesia non saprà della grande forza di volontà della Castaneda che presto manderà all'aria il suo piano. Infatti, Maria si accorgerà del cattivo aspetto dell'infermiera e approfitterà di un'altra crisi delirante per ottenere informazioni dalla donna.

Don Anselmo mette in difficoltà Esther

Nel frattempo a Puente Viejo arriverà Don Anselmo che sconcerterà non poco Ester. Nonostante ciò, quest'ultima cercherà in tutti i modi di nascondere il suo disappunto per l'arrivo dell'uomo di chiesa. Allo stesso tempo, padre Berengario cercherà di spiegare al sacerdote che non sapeva di sua figlia fino al momento in cui è apparsa nella sua vita. Le cose inizieranno a mettersi male per il parroco e resterà da vedere come ne uscirà da tutta questa storia.

Intanto, Severo Santacruz, sua moglie Irene Campuzano e il loro amico Carmelo Leal conteranno le vittime dei quartieri che stanno accettando il denaro degli espropri. Successivamente, Fernando Mesia farà visita al sindaco che gli dirà che dovrà incontrare il sottosegretario nel caso in cui la sua visita vada per il meglio.

Il sindaco sarà sempre più convinto che dietro al disastro di Puente Viejo ci sia il Mesia

Carmelo continuerà a riflettere da solo che il responsabile di tutto sia proprio il figlio di Olmo. Più tardi, Raimundo Ulloa radunerà tutti gli abitanti di Puente Viejo e li incoraggerà a non arrendersi. Intanto, la Castaneda chiederà all'infermiera Dori di continuare a praticarle l'agopuntura e approfitterà proprio della partenza di Fernando per iniziare questa terapia. Nel frattempo, Isaac Guerrero e Elsa Laguna diranno addio al paesino spagnolo.

Al suo rientro il Mesia sarà molto infastidito dal fatto che la nuova terapia abbia portato buoni risultati per Maria e proprio per questo chiederà spiegazioni all'infermiera Dori.

Però quest'ultima dirà a Fernando che il merito di questi miglioramenti non è l'agopuntura, ma la buona volontà della Castaneda.