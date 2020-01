Nuove ed avvincenti puntate di Beautiful attendono i telespettatori nella settimana che va dal 3 al 9 febbraio prossimi. Al centro delle vicende ancora una volta l'inaspettato arrivo della piccola Phoebe e lo stretto legame che Hope avrà instaurato con la piccola. Sally e Wyatt invece, andranno a trovare Steffy e le nipotine e noteranno la somiglianza tra Kelly e Phoebe. Zoe intanto, rimarrà sconcertata dopo aver scoperto che il padre è coinvolto nell'adozione di Phoebe.

Anticipazioni Beautiful al 9 febbraio: Hope sta meglio dopo aver conosciuto Phoebe

Nelle nuove puntate di Beautiful, Hope confiderà a Donna e Katie di stare meglio, soprattutto dopo aver tenuto tra le braccia la piccola Phoebe. Donna inoltre, confiderà alla nipote alcuni aneddoti sulla sua infanzia, mentre la figlia di Brooke racconterà a Liam che l'incontro con Phoebe avrà risvegliato in lei la voglia di maternità. Intanto a Malibù, Sally e Wyatt avranno deciso di passare del tempo con le nipotine, tuttavia lo Spencer non potrà fare a meno di notare che Phoebe e Kelly si somigliano moltissimo.

Wyatt nota la somiglianza tra Kelly e Phoebe nelle nuove puntate di Beautiful

Nonostante tutti siano all'oscuro del losco piano architettato da Reese, Wyatt sarà solo uno dei tanti a notare la somiglianza tra le due bambine. Intanto Zoe, dopo la partenza di Reese, si precipiterà nell'ex appartamento del padre dove, frugando tra i cassetti, troverà i documenti inerenti all'adozione di Phoebe. Intanto Hope, passerà sempre più tempo con la neonata adottata da Steffy e avrà un crollo al pensiero di non riuscire a diventare mamma.

Sarà la Forrester a consolarla e a dirle di avere pazienza: un giorno non troppo lontano, anche lei riuscirà a crearsi la famiglia tanto sognata.

Trame Beautiful 3-9 febbraio: Zoe smaschera Flo e Reese, Brooke e Ridge preoccupati per Hope

Gli spoiler relativi alle prossime puntate di Beautiful riportano una accesa discussione tra Zoe e Florence, con la Buckingham che vorrà delle spiegazioni dalla Fulton sui documenti ritrovati a casa sua e riguardanti l'adozione di Phoebe.

Zoe arriverà anche a chiedere a Flo se la neonata sia figlia del padre Reese, ma la Fulton negherà tutto. Non riuscendo ad ottenere risposte, Zoe parlerà dell'accaduto con Xander ed anche il ragazzo rimarrà sconcertato dalla vicenda in cui potrebbe essere implicata Steffy. Intanto Hope confiderà anche alla madre e a Ridge di aver riacquistato un po' di serenità grazie a Phoebe, ma i due saranno preoccupati per la giovane, in quanto avranno il timore che abbia scambiato la figlia adottiva di Steffy per Beth.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.