Una vita nei prossimi episodi vivrà un clamoroso colpo di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 2 al 7 febbraio rivelano che Celia Alvarez Hermoso confiderà alla sua amica Trini e a sua cugina Lucia di essere in dolce attesa. Nel frattempo, Lolita, dopo essere riuscita a sciogliere l'assurdo compromesso nuziale con Ceferino, organizzerà le nozze con il suo Antoñito, ma sarà molto nervosa e finirà per litigare anche con i futuri suoceri mentre Samuel farà nuovamente la proposta di nozze a Lucia.

Infine, Liberto deciderà di rinunciare alla carriera da pugile per proteggere il suo matrimonio.

Una vita: Telmo respinge le avances di Lucia

Le trame Una vita dal 2 al 7 febbraio rivelano che Ceferino dirà a Lolita di aver baciato Casilda, ma quando la Casado gli confesserà di averlo imbrogliato con il consenso dell'amica pur di rompere il loro compromesso nuziale, si arrabbierà molto. Tuttavia, il giovane poco dopo, farà pace con Casilda e le confesserà che presto partirà per Cabrahigo visto che non fa altro che pensare a Pilar, la sua defunta fidanzata.

Nel frattempo, fra Guillermo darà il suo supporto morale a padre Telmo, il quale grazie ai suoi consigli troverà la forza per respingere le avances di Lucia, spezzandole il cuore. Più tardi, Rosina e Susana vengono a sapere da Leonor che Liberto sta combattendo in alcuni incontri di boxe. Le due donne, preoccupate per lui, decideranno di andare alla società ginnica, ma così facendo metteranno in difficoltà il loro parente.

Anticipazioni Una vita al 7 febbraio: Lolita prepara il matrimonio con Antoñito

Le anticipazioni Una vita fino al 7 febbraio ci dicono che Telmo sarà sempre più determinato a resistere alle tentazioni della carne mentre Celia offrirà il suo aiuto a Samuel affinché riconquisti Lucia. Nel frattempo, Liberto a causa dell'arrivo di Rosina, si distrarrà e verrà colpito dal rivale in pieno volto. Il giovane, a quel punto, deciderà di rinunciare alla carriera di pugile per evitare di rovinare il suo matrimonio.

In seguito alla rottura del compromesso nuziale con Ceferino e la partenza di quest'ultimo, non ci saranno più ostacoli alle nozze tra Lolita e Antoñito e al tal proposito, Trini si recherà da Susana per commissionarle l'abito da sposa per la futura nuora. Poco dopo, Carmen e Casilda felicissime per l'imminente evento, si prepareranno a confezionare i loro abiti visto che i due giovani hanno deciso di sposarsi entro pochissimi giorni.

Celia confessa a Trini di essere incinta

Nei prossimi episodi di Una vita, Samuel farà di tutto per riconquistare Lucia nonostante quest'ultima non faccia altro che pensare a Telmo come suo possibile marito.

Nel frattempo Lolita, nervosissima per le imminenti nozze con Antoñito, litigherà con Flora e Iñigo sul menù del banchetto di nozze e con Susana per l'abito da sposa e persino con Trini e Ramon. Non sapendo più cosa fare, chiederà aiuto alle amiche della soffitta. La giovane, grazie ai loro consigli, farà pace con i futuri suoceri e chiederà a Servante di farle da padrino. Poco dopo, Celia sorprenderà Trini e Lucia dicendo loro di essere incinta, ma le pregherà di non dire nulla a nessuno, almeno fino a quando Felipe non avrà fatto rientro dal suo viaggio di lavoro. Intanto, Telmo e Lucia si confronteranno nuovamente ed in questa occasione, il sacerdote le farà presente che non tradirà mai i voti sacerdotali che ha preso tanto tempo prima.

La giovane, questa volta reagirà ed appoggerà favorevolmente la richiesta di Celia di invitare Samuel a cena. Il giovane Alday, approfitterà dell'occasione per chiedere nuovamente alla giovane di sposarlo. La Alvarado questa volta accetterà?