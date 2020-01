Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap americana che intrattiene milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. La trama della puntata in programma il 28 gennaio 2020 su Canale 5, rivela che Zoe Buckingham rimarrà molto delusa dal padre Reese, quando scoprirà che ha intenzione di lasciare Los Angeles. Hope Logan, invece, passerà alcune ore in compagnia di Phoebe, con la supervisione di Steffy e Liam.

Beautiful, puntata 28 gennaio: Reese annuncia a Zoe la sua partenza

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Reese (Wayne Brady) confesserà a Zoe (Kiara Barnes) di aver deciso di trasferirsi a Londra.

Buckingham, infatti, tenterà di voltare pagina dopo aver pagato i debiti contratti con gli usurai, che minacciavano di far del male a sua figlia. Di conseguenza, il dottore userà il denaro, ricavato dall'adozione di Phoebe, la bambina presa in adozione da Steffy per dare una compagna di giochi a Kelly. L'uomo, infatti, si recherà alla Forrester Creations per salutare sua figlia, impegnate nelle prove di una sfilata insieme a Tiffany. In questo frangente, la modella apparirà stupita di vedere suo papà.

Stupore che aumenterà quando gli rivelerà di aver preso una decisione definitiva sulla sua permanenza a Los Angeles. Per questo motivo, Reese l'abbraccerà forte al petto, promettendole di tornare presto a trovarla da Londra.

Beautiful: Hope culla Phoebe, Steffy e Liam felici

Gli spoiler di Beautiful in onda il 28 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor esprimeranno preoccupazione per Hope, intenzionata ad andare alla casa sulla scogliera per incontrare Phoebe.

A tal proposito, la Logan apparirà molto colpita dalla vista della neonata, che cullerà tra le braccia. In questo frangente, la donna sentirà una straordinaria alchimia con lei. Un incontro che emozionerà tantissimo Liam (Scott Clifton), il quale sarà felice di aver creato una famiglia allargata.

Dall'altro canto, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) farà un bellissimo gesto nei confronti della sorellastra.

In particolare, la donna chiederà a quest'ultima di aiutarla a gestire le due bambine, tanto da invitarla a recarsi tutti i giorni alla casa sulla scogliera. Un modo, forse, per aiutare la sfortunata madre ad uscire dal tunnel della disperazione in cui è caduta dopo la morte di Beth. Infine, Liam farà presente che Kelly e Phoebe hanno gli stessi occhi. Un'affermazione che farà rievocare tristi ricordi, tanto da portare la moglie a piangere a dirotto. Si ricorda che per rivedere questo appuntamento, basterà collegarsi al portale "Mediaset Play", il servizio in streaming del canale del Biscione.