Sabato 1° febbraio a partire dalle 21:25 circa su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che, ogni settimana, tiene incollati al televisore milioni di telespettatori. A destare la curiosità del pubblico, non solo il racconto di storie strappalacrime ma anche di momenti più leggeri, come le tante sorprese che vedono protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. Stando a quanto pubblicato sulle pagine social del programma, nel prossimo appuntamento saranno ospiti il calciatore Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena.

Ciro Immobile e Jessica ospiti a C'è Posta Per Te il 1° febbraio

Grande attesa per la messa in onda della nuova puntata di C'è Posta Per Te, dove nuovi ospiti entreranno in studio per fare una sorpresa al destinatario della posta. Attraverso le pagine social della trasmissione, si viene a sapere che sabato 1° febbraio, Ciro Immobile e la compagna Jessica Melena faranno il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi, accolti con calore dal pubblico. Il calciatore, ora in forza alla Lazio, è amatissimo dal pubblico e nella quarta puntata con l'aiuto della moglie cercherà di fare una sorpresa ad un fan ignaro.

Maria De Filippi e C'è Posta Per Te non andranno in onda l'8 febbraio

In attesa di scoprire chi avrà il privilegio di incontrare la coppia, continua il successo per la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi che, anche in questa nuova stagione sta registrando ottimi dati di ascolto. Nelle prime tre puntate, C'è Posta Per Te ha tenuto incollati al televisore una media di quasi sei milioni di spettatori, battendo la concorrenza delle altre reti e confermandosi il programma più visto del sabato sera.

Si ricorda che, il people show non andrà in onda il prossimo 8 febbraio, a causa della concomitanza con la serata finale del Festival di Sanremo. Ritornerà regolarmente in onda sabato 15 febbraio.

C'è Posta Per Te, nuove storie ed emozioni nella puntata di sabato 1° febbraio

Nuove storie e nuove emozioni attendono i fan del programma di Maria De Filippi che, oltre alla sorpresa di Ciro Immobile, si ritroveranno a seguire e a commentare le varie vicende, così come è successo la scorsa settimana per la storia del traditore Salvatore e della moglie Federica, il quale ha suscitato molto clamore tra il pubblico.

Come noto, il giovane, aveva chiesto aiuto a C'è Posta Per Te per chiedere perdono alla moglie, la quale però ha chiuso la busta tra gli applausi e l'ovazione del pubblico.

In attesa di scoprire a chi regaleranno un sorriso Ciro Immobile e la moglie Jessica, si ricorda che su 'Witty tv' è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre alle clip di tutte le storie raccontate in studio da Maria De Filippi.