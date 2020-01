È stata la storia più chiacchierata della scorsa estate e ancora oggi tiene banco sui principali siti e settimanali di Gossip. Stiamo parlando di Serena Enardu e Pago. A Temptation Island i due durante un acceso falò di confronto finale si dissero addio. Fu Serena ad ammettere di non essere più innamorata di lui. Con il passare del tempo, però, la donna ha confessato che in realtà si è resa conto di amarlo ancora. In questo momento Pago si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Alcune settimane fa a Serena è stata data l'occasione di incontrarlo e di dirgli una volta per tutte ciò che veramente prova ancora per lui.

Ecco come sono andate le cose quando è arrivata in casa.

Pago e Serena: la loro storia d'amore non è finita

Quando Serena ha avuto l'opportunità di confrontarsi con Pago entrando nella casa del Grande Fratello Vip ha confessato di essere ancora innamorata di lui. La donna ha detto di aver capito glI errori commessi in passato e quanto lui sia stato male. In quell'occasione, Serena ha avuto l'opportunità di poter restare nella casa con Pago una settimana. La decisione è stata affidata al pubblico a casa che però ha votato a sfavore della sua permanenza.

Pago dopo averla vista ha detto che aveva bisogno di tempo per riflettere perché pieno di dubbi e incertezze dopo quanto successo a Temptation Island. Con il passare dei giorni però ha lasciato trasparire sempre di più i suoi sentimenti. Alcuni giorni fa ha scritto una canzone per Serena confessando che il suo cuore batte ancora per lei. Stasera Serena è pronta a tornare in casa. Alcune ore fa però ha rilasciato un'intervista al Magazine di Uomini e donne.

Ecco alcune delle dichiarazioni. Tra queste anche una rivelazione davvero inaspettata.

Serena Enardu a proposito delle nozze con Pago

Nella lunga intervista Serena ha detto che quando vede Pago le batte forte il cuore e per questo deve ringraziare Temptation Island. Ha poi aggiunto che quando lo osserva in tv è come una bambina davanti ad un film di paura con le mani che coprono gli occhi ma vogliono sbirciare.

E a proposito di nozze? Serena Enardu ha detto che, pur non credendo nel matrimonio e avendo sempre detto in passato che non si sarebbe mai sposata, sposerebbe Pago subito, anche domani perché è troppa la paura di perderlo. Prima di concludere l'intervista ha dichiarato che in questo momento sa benissimo che è il dolore a parlare al posto di Pago. Serena ha detto che solo oggi stando male quando lo vede accanto alle altre donne capisce cosa deve aver provato lui a Temptation Island. La Enardu ha detto anche che se Pago dovesse capire di non fidarsi più di lei, è giusto che segua la strada che lo renderebbe davvero felice.