Giovedì 30 gennaio, sulla ABC, è andata in onda la seconda puntata della terza stagione di Station 19. Dopo il crossover della scorsa settimana, lo spinoff di Grey's Anatomy è tornato a focalizzarsi esclusivamente sulle vicende dei più famosi vigili del fuoco di Seattle. Tra le tante storyline affrontate, quella che ha maggiormente attirato l'attenzione dei telespettatori riguarda Ryan Tanner. Il poliziotto, dopo aver trascorso un periodo a San Diego, è infatti tornato nella sua città natale. Complice un incidente domestico che ha colpito una vicina di casa, il ragazzo ha quindi avuto modo di incontrare la sua ex fidanzata.

Dopo una chiacchierata a cuore aperto, Ryan ha quindi confessato di aver interrotto la sua relazione con Jenna perché ancora innamorato di Andy Herrera. La romantica dichiarazione d'amore, tuttavia, è stata interrotta da un tragico quanto inaspettato colpo di scena. Milo, uno dei due figli della donna ferita, ha infatti impugnato la pistola d'ordinanza di Ryan e inconsapevole del suo gesto ha sparato al poliziotto che si è accasciato al suolo in gravissime condizioni.

Ben Warren ripercorre un triste episodio della sua adolescenza

In attesa di scoprire se il poliziotto riuscirà a sopravvivere alle gravi ferite riportate, il secondo episodio di Station 19 ha gettato luce su un altro amatissimo personaggio: Ben Warren. Durante una chiamata per lo scoppio di alcuni fuochi d'artificio in un grande magazzino, il marito di Miranda Bailey ha infatti avuto modo di ripercorrere un tristissimo episodio del suo passato che ha definitivamente chiarito la vocazione di Ben per la chirurgia.

Alcuni flashback hanno infatti mostrato un disastroso incidente che ha coinvolto il vigile del fuoco e alcuni amici. Sebbene tutti i personaggi coinvolti siano sopravvissuti, uno dei passeggeri dell'auto - Danny - non ha più ripreso conoscenza. L'uomo, ancora in coma, ha quindi ricevuto la visita di Ben. Un incontro tragico che ha però spianato la strada per una una nuova proposta al capitano Sullivan.

Archiviato il capitolo Medic One, Warren ha infatti chiesto al suo superiore di istituire alla caserma 19 una squadra di primo soccorso medico altamente specializzata.

Michael Dixon è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Seattle

L'ultima storyline affrontata nella 3x02 di Station 19 si è invece focalizzata sul nuovo comandante dei vigili del fuoco di Seattle. Michael Dixon, questo il suo nome, si è infatti presentato nell'ufficio di Sullivan esponendo sin da subito le sue intenzioni di promuovere Robert al ruolo di capo battaglione. La possibilità di dover trovare un nuovo candidato per la direzione della Stazione 19 ha quindi spinto Maya ad avanzare la sua candidatura.

Infine Jack Gibson, ancora fortemente scosso dalla fine della relazione con la Bishop, ha trascorso una notte di passione con una misteriosa donna incontrata in un bar. Solo a fine episodio, tuttavia, il vigile del fuoco ha realizzato che la donna in questione è in realtà la moglie del nuovo comandante.