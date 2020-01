Sabato 25 gennaio andrà in onda la terza puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che da anni emoziona il pubblico attraverso il racconto di storie di gente comune pronte a chiedere aiuto al programma anche solo per fare un regalo ad una persona cara.

Le anticipazioni pubblicate sulle pagine social ufficiali della trasmissione, svelano che una delle ospiti della terza puntata sarà l'attrice Giulia Michelini, resa celebre dal ruolo di 'Rosy Abate' nell'omonima serie tv e in 'Squadra Antimafia'.

Pochi minuti fa è inoltre giunta notizia che il secondo ospite è l'attore Antonio Banderas.

Giulia Michelini ospite della terza puntata di C'è posta per te

Da poche ore, sulle pagina Instagram ufficiale di C'è posta per te è stato svelato il nome del primo super ospite della puntata del prossimo 25 gennaio. L'attrice Giulia Michelini farà il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, pronta a regalare un sorriso al destinatario della lettera. Amatissima dal grande pubblico, l'attrice sarà protagonista di una delle storie che verranno raccontate dalla conduttrice e, solo con la messa in onda della puntata, si scoprirà il fortunato che avrà il privilegio di incontrarla.

L'interprete di 'Rosy Abate', non è nuova alle ospitate nei programmi di Maria De Filippi. Classe 1985, Giulia Michelini è figlia di magistrati napoletani e ha un passato nella ginnastica artistica. Il suo debutto come attrice è avvenuto con 'Distretto di polizia' ma il grande successo lo ha ottenuto proprio con la sua interpretazione in 'Squadra Antimafia'. Grande successo anche sul grande schermo con il film di Gabriele Muccino 'Ricordati di me' e con 'Allacciate le cinture' di Opzetek.

Anche Antonio Banderas ospite della terza puntata di C'è posta per te

Solo pochi minuti fa, attraverso le pagine social ufficiali del programma, è trapelata l'identità del secondo personaggio famoso che interverrà come ospite nella terza puntata di C'è posta per te.

Si tratta dell'affascinante attore spagnolo Antonio Banderas, pronto a regalare un sorriso a qualche fortunato fan. In attesa di scoprire chi avrà il privilegio di incontrarlo, si sa che l'attore, è candidato come miglior attore al prossimo Premio Oscar, per la sua interpretazione nel film di Almodovar 'Dolor y gloria'.

Dopo le ospitate di Johnny Depp, Luca Argentero, Mara Venier e Can Yaman, il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi non rimarrà deluso nemmeno nel prossimo appuntamento.

In attesa di vedere come se la caveranno Giulia Michelini e Antonio Banderas, si ricorda il grande successo dei primi due appuntamenti stagionali della trasmissione, che hanno raccolto una media di spettatori vicina ai 6 milioni, superando il 30% di share, confermando C'è posta per te ancora una volta come il programma più visto del sabato sera.