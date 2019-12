Sono emersi alcuni dettagli che riguardano i messaggi che Juan Luis ha inviato a Tina Incarnato, la sorella di Armando. Analizzando i commenti di Facebook, è emerso che l'interesse di Ciano nei confronti della donna quarantaquattrenne fosse reale, almeno ciò è quello che è emerso dalle parole del cavaliere. Mentre Armando afferma di avere delle chat private che riguardano il corteggiatore di Gemma e la sorella, i messaggi pubblici sono saltati agli occhi di tutti: di certo la Galgani, che è già finita in lacrime durate l'ultima puntata del trono over di Uomini e donne proprio sulle spalle di Tina Cipollari, non resterà indifferente a tali parole.

Juan a Tina Incarnato: 'Sei splendida'

Crescono i sospetti su Juan Luis: il passato del cavaliere dalle origini venezuelane, giunto inizialmente a Uomini e Donne per corteggiare Gemma, inizia a mostrare delle ombre. A cercare di portare più chiarezza, con lo scopo di difendere la Galgani da un nuovo buco nell'acqua in amore, ci ha pensato Armando Incarnato, il quale non solo ha rivelato che Juan si sentirebbe con una persona di Firenze, ma ha anche aggiunto che Ciano ha cercato di conquistare la sorella e per dimostrare ciò avrebbe anche delle chat a disposizione.

E mentre il popolo del web e i telespettatori di Canale 5 attendono di conoscere i dettagli, i messaggi sui social hanno messo in risalto che effettivamente Tina a Juan non è mai stata indifferente.

'Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. Il Sogno Proibito': così scrive Juan sotto ad uno scatto di Tina Incarnato postato su Facebook a fine agosto 2019. È chiaro che sebbene Ciano abbia sempre parlato di amicizia questo commento, a cui la signora replica dando del 'lord' al cavaliere, fa pensare che l'uomo fosse molto attratto dalla sorella di Armando. Un altro messaggio di ottobre recita: 'Sei splendida'. Anche in questo caso Tina ringrazia.

Ciano lascia Uomini e Donne: tornerà dopo le festività natalizie?

Cosa penserà Gemma che si troverà ad affrontare questa nuova realtà al ritorno delle vacanze natalizie, quando riprenderà Uomini e Donne?

Di certo non sarà facile per la Galgani superare questa nuova delusione: inizialmente, nonostante tutto e tutti, la dama torinese aveva deciso di dare una possibilità a Juan che ha dichiarato apertamente di non provare alcuna chimica con lei. Ma dopo è stato Ciano stesso a lasciare il programma, non pensando opportuno continuare restare in trasmissione.

Intanto, Armando non demorde: secondo lui il cavaliere sta mentendo e anche gli altri partecipanti del programma hanno cominciato a pensare che l'uomo stia cercando di sfruttare Gemma per ottenere popolarità. Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi: il 7 gennaio riprenderà il dating show che affascina sempre di più il pubblico.