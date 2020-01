Secondo appuntamento con la terza edizione di Cake Star, il cooking show condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Dopo la puntata di settimana scorsa ambientata nella Riviera Romagnola, in quella di oggi, venerdì 31 gennaio, la carovana si sposterà verso sud, precisamente in Puglia, nella meravigliosa Valle d'Itria.

Cake Star, anticipazioni: in gara tre pasticcerie della provincia di Barletta

Come di consuetudine, saranno tre le pasticcerie in gara, che faranno il tutto per tutto per aggiudicarsi un assegno da duemila euro da poter investire nella propria attività.

Il primo pasticciere in sfida si chiama Luca, che a San Vito dei Normanni gestisce la pasticceria Emalu. Seguirà Giuseppe, con l'attività (situata a Fasano) che prende il nome proprio dal suo cognome: Velletri. Per concludere il "trio" ci sarà Fabio, con il suo bar - pasticceria di Cisternino chiamato Bar Fod.

I concorrenti scopriranno il nome del primo eliminato nella splendida cornice del Castello Carlo V di Monopoli. I due finalisti, invece, proseguiranno la gara cucinando una torta e utilizzando tre ingredienti tipici della zona (scelti da Damiano Carrara): il melone barettiere, la semola di grano duro e il rosolio di agrumi.

L'appuntamento con il cooking show è per le 21:10 su Real Time.