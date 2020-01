Stasera, venerdì 24 gennaio, prende il via su Real Time la terza edizione di Cake Star, il cooking show, sul mondo delle pasticcerie in Italia, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Nella prima puntata odierna la carovana giungerà nella Riviera Romagnola e le pasticcerie in gara saranno quelle di Riccione e Rimini.

Cake Star, anticipazioni: protagonista la Riviera Romagnola

Nella prima puntata di Cake Star, tre pasticcerie, situate tra Rimini e Riccione, saranno le protagoniste della gara. Come è accaduto nelle scorse edizioni, durante la sfida, ogni pasticceria riceverà la visita di Damiano Carrara e Katia Follesa, più gli altri due pasticcieri competitori.

Ogni giudice dovrà valutare l'attività in base a tre categorie: la pasticceria, il cabaret delle paste e il "pezzo forte". I primi due classificati passeranno alla seconda fase, dove dovranno affrontare un duello cucinando una torta che contenga, come ingredienti base, tre prodotti tipici locali. A differenza delle passate stagioni, quest'anno i concorrenti potranno realizzare il dolce nel proprio laboratorio. Il vincitore si porterà a casa un assegno da duemila euro, da poter investire nella propria attività.

L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma Dplay, nella sezione "Live".