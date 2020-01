Stasera, su Sky Uno, si apriranno ufficialmente le porte della cucina di Masterchef Italia. Dopo le selezioni delle prime due puntate, in quella di oggi, giovedì 2 gennaio, i 20 concorrenti inizieranno la battaglia per aggiudicarsi il titolo di nono Masterchef d'Italia. Gli aspiranti chef saranno valutati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ospite speciale della terza puntata il pasticciere Iginio Massari.

Masterchef Italia, anticipazioni: i 20 concorrenti iniziano la sfida

I 20 concorrenti selezionati tra migliaia di aspiranti, a partire da stasera, inizieranno il loro percorso all'interno della cucina di Masterchef Italia. Solo uno di loro sarà il vincitore, che riuscirà a portarsi a casa un premo da 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Il percorso di ogni puntata sarà il medesimo degli altri anni: s'inizierà con la Mistery Box e l'Invention Test, per poi proseguire con la prova a squadre in esterna, dove quella che ne uscirà sconfitta dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test, che determinerà l'eliminato della serata.

Ospite speciale il pasticciere bresciano Iginio Massari, forse quello più temuto di ogni edizione, visto che gli aspiranti chef affrontano sempre con un certo timore la prova che vede i dolci come protagonisti. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Now Tv.