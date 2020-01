Imperdibili le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 4 relative alle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 27 al 31 gennaio 2020. Federico lascia Roberta, sebbene non si sappia ancora il reale motivo. Il ragazzo inoltre, viene a conoscenza dell'esito della sua operazione. Riuscirà a tornare a camminare o resterà paralizzato a vita?

Intanto, al Paradiso Clelia Calligaris è alla ricerca di una nuova Venere. La fortunata sarà Angela, sebbene ancora in prova. Riccardo, quando vedrà la ragazza al grande magazzino avrà una crisi di gelosia.

Aria di romanticismo invece tra Agnese ed Armando: preludio di un nuovo amore?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di lunedì 27 e martedì 28 gennaio: la mossa di Flavia

Nella puntata del Paradiso delle signore 4 che andrà in onda lunedì 27 gennaio 2020 su Rai, 1 Roberta è molto preoccupata per Federico che, dopo l'incidente, potrebbe non camminare più nonostante abbia deciso di sottoporsi ad una delicata operazione. Nel frattempo, Flavia dopo aver scoperto che Umberto l'ha solo usata per avere il suo patrimonio, mette in guardia Ludovica e, successivamente, lascia Milano.

La mossa di Flavia che metterà in ginocchio Umberto sarà quella di scegliere Achille Ravasi come amministratore dei beni della figlia. Come reagirà ora il banchiere? Inoltre, Federico prende una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Nella puntata di martedì 28 gennaio 2020 invece, Federico prende l'inaspettata decisione di lasciare Roberta. Umberto consiglia Riccardo in merito a come comportarsi con Ludovica, non avendo assolutamente intenzione di rinunciare al patrimonio delle Brancia.

Puntate Il Paradiso delle Signore di mercoledì 29 e giovedì 30/01: l'esito dell'operazione di Federico

Al Paradiso arriveranno dei nuovi personaggi che complicheranno le trame. In particolare, l'attrice di fotoromanzi Lorena, dal carattere piuttosto esuberante, convince Vittorio ad accettare l'offerta di Brivio di trasformare il Paradiso delle signore Un grande set fotografico, in quanto potrebbe essere una buona mossa pubblicitaria.

Al grande magazzino serve una nuova Venere e Clelia si mette d'impegno per trovare la ragazza perfetta. Purtroppo, l'operazione di Federico non sembra essere andata a buon fine e la prima ad avere notizie dal professor Faraone sarà la signora Cattaneo. Federico rimarrà paralizzato per sempre? Roberta si confida con le colleghe, dicendo loro che è stata lasciata da Federico.

Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 30 gennaio raccontano che Angela sarà alle prese come nuova Venere: Clelia la metterà al corrente delle mansioni delle quali si dovrà occupare.

Armando si prende cura di Agnese che, colpita da una brutta influenza, è costretta a interrompere il lavoro all'atelier. Tra i due ci sarà un'atmosfera decisamente romantica e potrebbe essere il momento giusto per un nuovo amore. Marcello e Lorena si metteranno insieme: come reagirà Roberta?

Roberta capisce di amare Federico

Infine, le anticipazioni della puntata del Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 31 gennaio svelano che Rocco verrà scelto come protagonista principale del fotoromanzo girato al grande magazzino.

Nel frattempo, Federico viene dimesso dall'ospedale, senza però avere un esito certo. Silvia sarà particolarmente tesa e preoccupata per il figlio. Lorena sarà attratta da Marcello, con la speranza che possa dimenticare Roberta.

Infine, Riccardo, una volta che si recherà al grande magazzino e vedrà Angela in veste di nuova Venere, sarà molto geloso. Roberta sarà decisa a riconquistare Federico, dopo aver capito di essere realmente innamorata di lui.