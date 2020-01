Gli spoiler di Una vita, in onda ad inizio 2020 su Canale 5 si soffermano su Celia Alvarez Hermoso, interpretata dall'attrice iberica Ines Aldea. Nel dettaglio, la madre di Tano perderà il bambino che aspettava da Felipe dopo aver compiuto un gesto altruista nei confronti di Trini Crespo.

Una Vita: Celia è incinta

Le anticipazioni di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5 svelano che Celia apprenderà di essere incinta dopo essere stata visita dal dottor Qulles. Una notizia, che riempirà di gioia la donna, che correrà a raccontarlo subito alla sua amica Trini, in attesa anche lei di un bambino da Ramon.

In questo frangente, l'Alvarez Hermoso supplicherà la Crespo di non raccontare a nessuno della sua inaspettata gravidanza, in quanto vuole che Felipe sia il primo a saperlo. Peccato, che il legale sia lontano dal quartiere per un importante impegno di lavoro, mentre Celia sarà talmente entusiasta di diventare madre, da informare tutte le amiche in occasione di una merenda a La Deliciosa. Qui, Rosina (Sandra Marchena) e Susana non crederanno assolutamente alla versione della moglie di Felipe, tanto da pensare che abbia nuovamente perso il lume della ragione.

Trini necessita di una tisana per l'emicrania

Le trame di Una Vita, andate in onda a gennaio 2019 in Spagna e nel 2020 sul Canale del Biscione, rivelano che l'Alvarez Hermoso continuerà ad attendere con in ansia il ritorno del marito ad Acacias 38 per comunicargli la stupenda notizia, dopo aver avuto già due aborti spontanei. Ma ecco che il destino tornerà a metterci il becco. Tutto accadrà in un determino pomeriggio, quando Trini si sentirà male dopo aver accusato un violento mal di testa. La Crespo, a questo punto, chiederà aiuto alla sua amica del cuore, visto l'assenza del personale di servizio. A tal proposito, la moglie di Ramon inviterà Celia ad andare in una bottega, lontana dal vecchio quartiere, per comprare una tisana rilassante per farle passare l'emicrania. In questo frangente, le consiglierà di prendere una carrozza per non mettere a repentaglio l'inizio della sua gravidanza.

Inoltre, le ordinerà di coprirsi bene, visto le basse temperature del momento. Peccato, che la nobildonna non ascolti minimamente i consigli di Trini, tanto da fare tutto il tragitto di andata e ritorno a piedi.

L'Alvarez Hermoso perde il bambino di Felipe

Da lì a poco, l'Alvarez Hermoso accuserà un grave malore, una volta rincasata nel quartiere. Purtroppo, il gesto altruista costerà molto caro a Celia, visto che perderà il bambino prima di comunicare a Felipe (Marc Parejo) che stava per diventare padre. Intanto, Lucia Alvarado e Samuel Alday (Juan Gareda) spediranno un telegramma al legale, per avvisarlo di quello che è accaduto alla sua consorte. Una notizia, che turberà moltissimo l'uomo, il quale tornerà immediatamente a casa per stare vicino alla moglie.