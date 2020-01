Sesto appuntamento con Masterchef Italia, il cooking talent che vede come giudici gli chef Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Stasera, giovedì 23 gennaio, i 14 concorrenti rimasti in gara, dovranno affrontare delle sfide davvero temibili. Ospiti della puntata l'agrumicultore Niels Rodin e la chef Ravinder Bhogal.

Masterchef Italia, anticipazioni: il cous cous protagonista della Mistery Box

Quella odierna del cooking talent sarà una puntata dal sapore molto etnico. S'incomincerà con la Mistery Box, dove i concorrenti dovranno valorizzare al meglio un ingrediente ormai presente nelle tavole a livello mondiale: il cous cous.

Durante l'Invention Test, invece, sarà presente Niels Rodin, l'agrumicultore che farà conoscere agli aspiranti chef delle varietà di agrumi, molto particolari, da lui coltivati.

Prova in esterna a pochi chilometri fuori da Milano, dove le due brigate si ritroveranno a cucinare per un banchetto nuziale stile Bollywood e in questa occasione avranno l'opportunità di conoscere la chef indiana Ravinder Bhogal. La brigata perdente, come di consuetudine, dovrà affrontare il Pressure Test. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno.