Oggi è andato in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne over. La puntata è stata alquanto movimentata. Protagonista Armando Incarnato. Nel corso della sua permanenza nel programma sono arrivate sia in redazione che a Gianni Sperti parecchie segnalazioni. Tutte sostengono la stessa tesi. Armando Incarnato avrebbe una fidanzata fuori dal programma, per questo motivo le sue frequentazioni vanno sempre male.

La scorsa puntata l'opinionista Gianni Sperti disse di non credere più ad Armando perché aveva ricevuto oltre all'ennesima segnalazione anche una serie di foto della presunta fidanzata a casa sua.

Nelle foto è ben riconoscibile l'abitazione dell'uomo. Ovviamente, lui ha sempre smentito tutte le accuse sostenendo che con questa persona ci sarebbe soltanto un rapporto professionale e nulla di più. Viste le tante discussioni, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di mettere una volta per tutte fine a questa storia che va avanti da troppo tempo. Come? Ha chiesto ad Armando di portare direttamente in studio la ragazza accusata di essere la sua fidanzata. Incarnato ha accettato e oggi in studio è arrivata Jeannette.

Ecco cosa è successo nel corso della puntata.

Jeannette a Uomini e Donne: 'Io e Armando non stiamo insieme'

Oggi è stata ospite nello studio di Uomini e Donne, Jeannette, così si fa chiamare sui social Yanet. La ragazza è accusata di essere fidanzata con Armando. Il confronto iniziato in maniera pacata è diventato via via sempre più acceso. Questo perché Gianni, Tina e alcune donne del parterre non hanno creduto alla sua versione dei fatti.

La ragazza ha respinto le accuse dicendo che lei ed Armando non stanno più insieme da due anni. Ha detto di volergli molto bene, ma di non provare più niente per lui. Ha poi aggiunto che oggi tra di loro c'è solo un rapporto professionale in quanto gestisce il suo salone di bellezza.

Armando ha affermato di volerle molto bene e di aver avuto con lei una vera storia d'amore. L'uomo ha detto che Jeannette è arrivata in un momento molto buio per lui e lo ha aiutato ad uscirne.

Grazie a lei è riuscito anche a recuperare il rapporto con sua figlia. Piano piano l'amicizia e l'affetto sono diventati un qualcosa di più e hanno iniziato a viversi. Dopo cinque anni però la storia d'amore è finita. Non c'è però odio, anzi, si vogliono davvero molto bene. In studio Jeannette è stata messa sotto accusa un po' da tutti. Molte le hanno recriminato il fatto di aver scritto sui social dei commenti pesanti su Veronica. La discussione è andata avanti per le lunghe. Non se ne veniva davvero a capo. Maria De Filippi ha deciso di mettere un punto e salutare Jeannette. In studio molti hanno fatto fatica a credere alle sue parole e dunque i dubbi sono rimasti.