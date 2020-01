La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele: stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo" nel suo ultimo numero, la coppia sarebbe in procinto di realizzare un progetto molto importante. Complice un nuovo costoso anello che l'influencer ha sfoggiato di recente in pubblico, si vocifera che sarebbero imminenti le nozze tra lei e il pilota: pare che lo sportivo intenda sposare al più presto la compagna, con la quale convive da qualche mese a Lugano.

Giulia De Lellis e Iannone felici per le vie di Milano

Giulia De Lellis ha da poco compiuto 24 anni e tra i tanti bei regali che ha ricevuto potrebbe essercene uno di grande valore. Questo almeno è quello che sostengono le riviste e i siti di Gossip nelle ultime ore, soprattutto dopo aver visto le foto esclusive che ha pubblicato "Nuovo" sulla ragazza e il fidanzato.

L'influencer e Andrea Iannone, infatti, sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi per le strade di Milano: a saltare all'occhio in questi scatti non è tanto la complicità tra i due, quanto il "brillocco" che lei sfoggia.

Stando a quello che si vocifera con insistenza da qualche tempo, il motociclista avrebbe regalato un nuovo costosissimo anello alla compagna; questo pegno d'amore, però, sarebbe anche il simbolo di una promessa che i piccioncini potrebbero farsi a breve all'altare.

I bene informati, infatti, sostengono che Giulia e Andrea sarebbero vicinissimi al matrimonio: sebbene facciano coppia soltanto dal luglio scorso sembra che la romana e l'abruzzese abbiano intenzioni molto serie, come quella di concretizzare il loro rapporto convolando a giuste nozze.

Festa a sorpresa per i 24 anni di Giulia De Lellis

A confermare che l'idillio con Andrea Iannone è al "top", sono le foto che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram della festa a sorpresa che il fidanzato le ha organizzato. In occasione del 24esimo compleanno dell'influencer, il motociclista ha pensato bene di stupirla radunando in un locale di Milano tutti i suoi parenti e amici più cari.

La romana è rimasta senza parole di fronte al gesto romantico del compagno, tanto che qualche giorno dopo ha condiviso con i suoi oltre 4 milioni di followers alcuni scatti del party che c'è stato in suo onore a tema "Giulia nel Paese delle Meraviglie".

Dopo la disavventura che ha vissuto durante il periodo natalizio (è stata derubata di ogni cosa mentre si trovava a Roma con la famiglia), oggi Giulia sembra aver ritrovato la serenità e il sorriso anche grazie alla vicinanza e all'amore di Andrea.

Le nuove vite di Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo la rottura

La carriera e la vita privata di Giulia De Lellis, dunque, sono in ascesa: anche nel lavoro, infatti, la giovane non fa che collezionare successi e soddisfazioni, confermandosi uno dei personaggi più amati dell'ultimo periodo.

Il boom di vendite che ha fatto registrare il romanzo "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza", inoltre, sembra aver portato fortuna anche al protagonista assoluto del racconto: Andrea Damante. A pochi mesi dall'uscita in tutte le librerie del volume incentrato sui suoi ripetuti tradimenti alla ex, anche il dj ha ritrovato l'amore.

Poco prima di Natale, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha reso pubblica la sua nuova relazione con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo: Claudia Coppola. La neo coppia appare affiatata ed unita anche sui social network: di recente, infatti, i due hanno condiviso un viaggio avventuroso tra Miami e le Bahamas, dove si sono fatti immortalare per la prima volta mano nella mano e innamorati.